Mara Venier, la dichiarazione senza freni sul famosissimo collega: “Mi dovete sopportare ancora”

L’amatissima conduttrice Mara Venier non si trattiene e si lascia andare a una dichiarazione sorprendente sul suo famoso collega

Mara Venier, nota e amata conduttrice televisiva, si distingue per genuinità e schiettezza, caratteristiche che l’hanno resa un’icona del piccolo schermo. La sua personalità frizzante e la capacità di stabilire un legame diretto con il pubblico sono elementi distintivi della sua carriera pluriennale.

Recentemente Mara ha fatto parlare di sé per una dichiarazione riguardante un famosissimo collega. Le sue parole hanno sorpreso un po’ tutti perché lasciano presagire qualcosa di davvero importante che potrebbe succedere in un futuro non molto lontano.

Mara Venier, la dichiarazione senza freni sul collega: vuole farlo con lui

Mara Venier ha sempre visto in Alberto Matano un suo potenziale erede. Nel mondo scintillante dello spettacolo, trovare due persone che si vogliono bene e che riescono a instaurare una sincera amicizia è una rarità. Eppure, Mara Venier e Alberto Matano sono riusciti a distinguersi, creando un legame molto forte, basato sulla grande stima reciproca.

Lunedì scorso, su Rai1, è andata in onda una serata speciale dedicata al Premio Biagio Agnes, condotta proprio da Mara Venier e Alberto Matano. E Mara ha approfittato dell’occasione per fare ai dirigenti Rai presenti all’evento una richiesta molto particolare: “Ci meritiamo un programma insieme”. Insomma, la Venier vuole lavorare con Matano.



Di recente, la conduttrice ha anche espresso il desiderio di ampliare la cerchia dei suoi ospiti per la prossima edizione di Domenica In. Inoltre, non ha mai nascosto di vedere in Alberto Matano il suo possibile successore, sebbene ritenga che questo momento sia ancora lontano. Queste le parole di Mara, riportate dal settimanale DiPiù Tv: “Mi piacerebbe dare il testimone ad Alberto, ma è presto, mi dovete sopportare ancora”. Nella prossima edizione di Domenica In, sarà ancora lei a menare le danze.

Durante la serata dedicata al Premio Biagio Agnes, Mara ha ricordato con affetto che presenta questa prestigiosa serata dal 2012 e che Biagio Agnes per lei è stata una persona speciale, tanto da essere stato il suo testimone di nozze. Dal 2016, conduce l’evento insieme ad Alberto Matano. I due ormai formano una coppia collaudata, legata da una profonda amicizia, come hanno raccontato in diverse occasioni.

È stata proprio Mara a incoraggiare Alberto a fare il grande passo e sposare il suo compagno di una vita. Mara e Alberto si conoscono da anni e hanno una complicità straordinaria, capendosi al volo con un solo sguardo. Questa forte intesa, Mara l’ha sperimentata solo altre due volte nella sua carriera: una volta con Corrado, durante la Notte dei Telegatti di tanti anni fa, e un’altra con Lamberto Sposini durante La vita in diretta.