News inaspettata (e bellissima) per Amadeus e Giovanna: la coppia più felice che mai

Una nuova news inaspettata e gioiosa per Amadeus e Giovanna, la coppia è molto felice. Ecco che cosa è successo.

In attesa del suo sbarco ufficiale sul canale Nove, dove condurrà un programma simile ai Soliti Ignoti dal titolo Identity, quello originario del programma americano, Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo hanno ricevuto un’altra bella notizia.

Amadeus e Giovanna hanno da poco festeggiato 15 anni di matrimonio, celebrato il 12 luglio del 2009. La moglie del conduttore ha pubblicato una foto su Instagram in cui lei e il marito si baciano teneramente, scrivendo in didascalia “15 anni di matrimonio… Oggi come allora”. Un amore sbocciato durante il quiz L’Eredità, al quale Giovanna Civitillo partecipava all’epoca come ballerina.

La coppia si è sposata ad appena sei mesi dalla nascita del figlio José, che Amadeus ha voluto chiamare così in onore dell’allenatore di calcio José Mourinho, all’epoca allenatore dell’Inter, di cui il conduttore è un grande tifoso. Un nome quasi profetico visto che il figlio di Amadeus è una promessa del calcio.

La news inaspettata per Amadeus e la moglie Giovanna: grande novità per il figlio

Il giovane José Sebastiani – questo è il cognome di Amadeus all’anagrafe – giocava nelle giovanili dell’Inter e la buona notizia riguarda proprio lui. Sebbene il quindicenne José non giocherà più nella squadra del cuore del padre, il suo passaggio a un altro club è comunque una notizia positiva, segno che la carriera professionistica del ragazzo va avanti.

José Sebastiani, che gioca come portiere, passerà all’under 16 dell’Udinese. Si tratta di una società conosciuta per la capacità di saper valorizzare i giovani talenti. Dunque, si può dire che il giovane calciatore sia in buone mani. Chissà se un giorno lo vedremo giocare nelle grandi squadre di serie A e magari anche in nazionale.

Pierpaolo Marino, ex direttore dell’Area tecnica dell’Udinese e scopritore di molti talenti, ha definito José Sebastiani “il mio Tacconi giovane“, come riporta SkySport. Un paragone impegnativo con lo storico portiere della Juventus, ma anche molto lusinghiero. Più che il talento per lo spettacolo come papà Amedeus, nonostante sia un grande appassionato di musica, José ha forse preso il talento atletico di mamma Giovanna, diplomata come danzatrice classica e moderna.

Il figlio della coppia televisiva vede il suo futuro nel mondo nel calcio e il suo sogno è quello di giocare tra i professionisti, magari in una squadra di Serie A, davanti a migliaia di persone. A quanto pare il talento c’è, adesso non gli resta che impegnarsi al massimo per realizzare il suo sogno.