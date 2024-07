Francesca Barra presenta il figlio Renato: ha compiuto 18 anni ed è bellissimo

Francesca Barra è una brillante conduttrice che ha deciso di presentare a tutti il figlio ormai maggiorenne: Renato.

Francesca Barra è una talentuosa giornalista sempre sul pezzo. Di recente ha festeggiato il compleanno del figlio maggiore Renato che ha compiuto 18 anni. Ecco com’è e cosa fa.

Francesca Barra ha una bella carriera nel mondo dell’informazione. Dopo una laurea in Scienze della comunicazione è stata inviata del Cristina Parodi Live su La 7. Si è anche occupata di cronaca per Pubblico giornale e l’Unità. Nel 2013 è stata inviata per Matrix e tra il 2014 e il 2015 è stata ospite fissa di Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Tra il 2018 e il 2019 è stata opinionista per CR4 – La Repubblica delle Donne.

Tra i suoi ultimi libri ci sono: A casa di Jo. Piatti & Ricette della mia cucina, Non mi aspettare. In passato è stata bersaglio dell’odio degli haters online per la sua decisione di rifarsi una vita dopo il divorzio dal primo marito. Ma chi è il suo primo figlio? Ecco come ha deciso di festeggiare i suoi 18 anni questa mamma orgogliosa.

Francesca Barra: il figlio maggiore è strepitoso, ecco chi è

Francesca Barra oggi è felicemente sposata con l’attore Claudio Santamaria da cui ha avuto l’ultima figlia Atena nata nel 2021. La coppia si è incontrata nel 2017 e in seguito si sono sposati prima a Las Vegas e poi a Policoro.

Prima però di incontrare il celebre interprete di Tutto il mio folle amore, la vip è stata sposata dal 2005 al 2016 con Marcello Molfino da cui ha avuto 3 figli: Renato, Emma e Greta. Proprio il primogenito è diventato maggiorenne in questi giorni e la presentatrice ha deciso di condividere la sua gioia sui social pubblicando alcuni scatti del ragazzo e una dolce dedica. “Le mie braccia saranno sempre tese come in questo abbraccio” ha scritto l’autrice che ha raccontato come ci sia stata una lunga fase di semina, una di pazienza e una di osservazione.

La madre del neo maggiorenne è molto fiera di lui, si intuisce dalle parole nella commovente dedica social. Quella della conduttrice radiofonica è una bellissima famiglia allargata dove c’è spazio per tutti. Lo stesso Claudio Santamaria ha un’altra figlia: Emma con Delfina Delettrez Fendi. Purtroppo non si sa molto di Renato, quale scuola frequenti e quali siano i suoi interessi. Molto probabilmente per una questione di privacy. Ora che è diventato grande deciderà lui cosa rivelare di sè.