Palinsesti Mediaset, tutte le novità e i nuovi arrivi da settembre

Da La Talpa al nuovo programma Amici – Verissimo, ecco tutte le novità della prossima stagione di Mediaset.

Recentemente si è tenuta la conferenza stampa sui palinsesti Mediaset 2024/2025 a Cologno Monzese, dove sono state annunciate le novità della prossima stagione televisiva. Scopriamo insieme di più!

Palinsesti Mediaset: ecco tutte le novità e i nuovi arrivi da settembre

Tra le novità, il ciclo su Canale 5 Amici-Verissimo con Maria De Filippi e Silvia Toffanin: le due conduttrici, da sempre vicine, gestiranno questo spazio dedicato agli artisti nati ad Amici e cresciuti fuori dal talent show.

Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che Maria De Filippi desiderava celebrare i suoi ragazzi senza sembrare autocelebrativa, quindi ha voluto coinvolgere Silvia Toffanin per tre serate speciali. Maria De Filippi sarà solo produttrice, mentre Toffanin sarà l’unica conduttrice.

Niente da fare per Ilary Blasi e Paola Perego: La Talpa tornerà con Diletta Leotta come conduttrice. Un ingresso nuovo per un’edizione innovativa e sperimentale.

Sarà visibile prima su Infinity e poi in chiaro su Canale 5. Berlusconi ha definito questa scelta “coraggiosa ma giusta”, seguendo la sperimentazione di successo di Viola come il mare. La finale andrà in onda prima in chiaro e poi su Infinity, con contenuti esclusivi sulla piattaforma e una programmazione dedicata su Canale 5.

I reality show Grande Fratello di Alfonso Signorini e Isola dei Famosi, ancora senza conduttore, restano centrali nella proposta di intrattenimento, mentre Rete 4 manterrà la sua informazione centralizzata, con Bianca Berlinguer che sposterà il suo programma alla prima serata della domenica, perdendo l’access prime time. Myrta Merlino continuerà a condurre Pomeriggio 5.

A proposito del Grande Fratello, questo avrà una durata prevista fino all’inizio della primavera e si spera che il primo appuntamento serale possa essere replicato grazie agli ascolti. Pier Silvio Berlusconi ha affermato: “L’anno scorso è andato meglio, nonostante qualche errore. Non parliamo di una linea anti-trash, ma vogliamo dare spazio alle storie, non a personaggi in cerca di visibilità”. Ha aggiunto: “Il GF è un reality e non deve essere snaturato. Deve piacere al pubblico, e mi muoverò sempre in questa direzione”.

Mentre per quanto riguarda L’Isola dei Famosi, nonostante riflessioni sul futuro in Mediaset e la mancanza di un conduttore. Berlusconi ha commentato: “Può ancora fare bene. In Spagna è un successo, anche se in Italia sta vivendo un po’ di stanchezza. Stiamo pensando a chi affidarla”, rispondendo alle domande sulla possibile chiusura dopo le stagioni deludenti con Ilary Blasi e Vladimir Luxuria.

Pio e Amedeo torneranno dopo una pausa per migliorare il loro repertorio. Quattro serate andranno in onda su Canale 5 in primavera 2025 e 2026. L’azienda ha sottolineato il rapporto di stima e fiducia con il duo comico, con nuovi programmi in cantiere.

Chi vuol essere milionario? tornerà in versione torneo dei campioni. Gerry Scotti presenterà i più grandi vincitori del gioco delle domande impossibili, per determinare il campione assoluto che raggiungerà il milione.

Le Iene su Italia 1 avranno una nuova formula. Le Iene show continuerà con la versione classica il martedì sera e con gli speciali Inside, dedicati ai grandi casi di cronaca e alle inchieste.

Rinnovato il rapporto con Il Volo, che avrà tre prime serate nelle primavere 2025/26 e il concerto di Natale del prossimo anno. Previsti anche speciali dedicati a Laura Pausini, Vasco Rossi, Andrea Bocelli, i Pooh e Annalisa. Lo speciale su Laura Pausini sarà trasmesso prima in streaming su Mediaset Infinity e poi in chiaro su Canale 5.