Segreti di famiglia: chi ha ucciso davvero Inci? Lo spoiler dalla Turchia cambia tutto

Arriva uno sconvolgente spoiler dalla Turchia per quanto riguarda Segreti di famiglia: ecco chi ha ucciso Inci…

Tra i tanti serial televisivi turchi che hanno preso piede nel nostro Paese non possiamo non citare Segreti di famiglia. Si tratta di un serial composto da 95 puntate suddivise in tre stagioni e in onda su Canale 5 dallo scorso 16 giugno. Al centro la storia di Ilgaz Kaya è un pubblico ministero rispettato con forti convinzioni che mette la verità e la giustizia al di sopra di ogni altro valore.

La vita del rispettato procuratore Ilgaz Kaya, che ha appreso dal padre poliziotto valori come l’onestà e l’onore, si intreccia con quella di un’avvocata un po” spregiudicata, Ceylin Erguvan, che non si ferma davanti a nulla ed è avversa alle regole. Ma la verità non è mai bianca o nera, e uniranno le loro forze per risolvere un complicato caso di omicidio.

Segreti di famiglia: lo spoiler sull’uccisione di Inci

Nelle prossime puntate di Segreti di famiglia Yekta metterà in atto un piano per incastrare Osman e farlo accusare dell’omicidio di İnci. Per farlo, pianterà l’arma del delitto, un posacenere, e l’orecchino della vittima a casa di Osman. La polizia, quindi, inizierà a sospettare di Osman anche perché è venuto a conoscenza del fatto che İnci era a conoscenza della sua relazione segreta con Zümrüt e potrebbe averlo ucciso per impedirle di rivelarlo alla sorella Aylin.

Grazie all’aiuto di Ceylin, Çinar esce dal carcere: le prove dimostrano che non è lui l’assassino di İnci e si scopre che si trovava da tutt’altra parte al momento del delitto. Yekta, invece, non può stare tranquillo: a che suo figlio Engin è il vero colpevole dell’omicidio di İnci, avvenuto durante un litigio in cui le ha sferrato un colpo alla testa con un posacenere.

E per scagionare Cinar, Yekta cercherà di depistare le indagini e di far ricadere la colpa su Osman. Innanzitutto, Yekta cercherà un testimone disposto a dichiarare il falso e a confermare che Engin si trovava con lui la sera dell’omicidio. Successivamente, come detto, pianterà l’arma del delitto e l’orecchino di İnci nella casa di Osman.

Osman si ritroverà così indagato come nuovo principale sospettato, anche se è completamente estraneo ai fatti. La sua posizione è aggravata dalla mancanza di alibi e dal fatto che İnci sapeva della sua relazione con Zümrüt e lo aveva minacciato di rivelarlo ad Aylin. Inoltre, Zümrüt, per paura di essere scoperta dal marito, ha mentito alla polizia sulla sua posizione la notte dell’omicidio, rafforzando i sospetti su Osman.

La polizia perquisirà la casa di Osman e troverà il posacenere e l’orecchino di İnci, incastrando ulteriormente il povero uomo. Osman si ritroverà in una situazione disperata, accusato di un crimine che non ha commesso. Le prossime puntate di Segreti di famiglia promettono di essere ricche di colpi di scena e suspense. Non perdetevi gli appuntamenti su Canale 5 per scoprire come si evolverà questa intricata vicenda.