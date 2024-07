Andrea Delogu, spunta una foto di molti anni fa: è quasi irriconoscibile

Andrea Delogu è tornata indietro nel tempo e ha condiviso sui social una sua foto del passato: ecco com’era la conduttrice anni fa.

Andrea Delogu nell’ultimo anno è stata particolarmente impegnata sul piccolo schermo. Proprio di recente è tornata ad essere protagonista, alla conduzione del Tim Summer Hits 2024, insieme a Carlo Conti. Sul suo canale Instagram ha pubblicato varie immagini dello spettacolo, mostrandosi ogni volta con outfit che le stanno divinamente. Nelle scorse settimane ha invece usato il suo canale Instagram per fare un importante annuncio.

Ha infatti fatto sapere che a partire da ottobre 2024 tornerà in scena, con lo spettacolo ’40 e sto’: “Vi dico che questo spettacolo pazzesco torna in teatro! Non lo dico solo io che è bellissimo, incredibile, divertentissimo, ma anche mia madre e tutte le mie ex compagne del liceo. Vi aspetto”. La conduttrice sarà quindi impegnata il 19 e 20 ottobre a Roma, il 4 novembre a Bologna e il 23 e 24 novembre a Milano. Sul suo canale Instagram, oltre a parlare del suo lavoro, mette in mostra la sua vita privata e non mancano vecchie foto. Una in particolare ha catturato l’attenzione dei suoi migliaia di fan.

Andrea Delogu, com’era prima: ecco una foto di anni fa della conduttrice

Oggi Andrea Delogu ha un profilo Instagram seguito da oltre settecento mila follower. Non sorprende dato che è molto amata in televisione. Lei è attivissima, infatti condivide ogni giorno momenti della sua quotidianità e mostra ai fan che cosa fa, come procede il suo lavoro e la sua vita privata. Tempo fa è tornata per qualche istante con la mente al passato, a quando era piccola, e ha pubblicato un suo scatto da bambina.

Nell’immagine la conduttrice ha uno sguardo sorridente proprio come il suo sorriso, i capelli scuri corti con la frangia e indossa un abito rosso con un bavaglino dello stesso colore. “Ho pochissime foto dei posti, quando si salvano le foto cartacee credo si preferissero quelle con gli umani che con i luoghi. Comunque se vi sforzate a guardare dietro di me, qualcosa potete vedere”, ha scritto a corredo del post. Andrea ha infatti lasciato, in successione, dei pensieri per ricordare la sua infanzia. Ha parlato, in particolare, del portasapone che c’era nel doposcuola: era una casa di campagna che aveva un piccolo atrio e un piazzale di sassolini, e c’era anche un po’ di prato.

Quel portasapone che tanto rammenta con amore non lo vede più da decenni: “Il mio non lo vedo mai in giro. Quel ricordo mi fa stare bene, c’è una porta che mi permette di tornare lì ogni tanto, in quel bagno grande”. E ancora, ricorda quel pino altissimo vicino alla mensa, quando pensava che da grande non voleva dimenticarlo. La conduttrice, con questo post, è ritornata indietro negli anni, e scrive che quando ricorda quel portasapone o vede un pino che ondeggia, appare lì, per qualche secondo, felice e spensierata.