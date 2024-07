Pulizia del costume da bagno, come lavarlo dopo la piscina: cosa fare per evitare che si rovini

Gli esperti di moda e tessuti hanno condiviso alcuni preziosi consigli su come lavare correttamente il costume da bagno dopo la piscina

L’estate è in pieno svolgimento e le piscine sono affollate di bagnanti desiderosi di rinfrescarsi dal caldo torrido. Tuttavia, pochi sanno che prendersi cura adeguatamente del proprio costume da bagno dopo un tuffo in piscina è essenziale per mantenerlo in buone condizioni e farlo durare a lungo.

Anche se non sembra, i bikini sono molto delicati a causa della loro composizione. Inoltre, gli elementi esterni come il sole, il cloro o la salsedine influiscono sulla qualità del materiale ed è per questo che sembrano rovinarsi molto più velocemente degli altri vestiti. Di seguito, scopriamo come prendersene cura e lavarli in modo che sembrino come il primo giorno.

Come lavare il costume da bagno: i consigli degli esperti

Crema solare, cloro della piscina, acqua salata del mare e, naturalmente, i raggi del sole: durante tutta la stagione, il costume da bagno è esposto a numerosi influssi ambientali e sostanze che a volte possono deteriorare il materiale. Pertanto, per prolungarne la vita, è consigliabile lavarlo in modo accurato e delicato. Sia il cloro della piscina che il sale marino possono danneggiarne i tessuti se lasciati asciugare senza risciacquare.

Quando torni a casa, o se possibile prima, sciacqua il costume con acqua fredda del rubinetto. Questo semplice passaggio aiuta a rimuovere la maggior parte dei residui di cloro, sale e sabbia che potrebbero essersi accumulati sull’indumento. Il lavaggio a mano è il modo migliore per prendersi cura del proprio capo, poiché le lavatrici possono essere troppo aggressive e danneggiare i materiali delicati.

Per lavare il costume da bagno a mano, occorre seguire questi passaggi:

Riempire un contenitore con acqua fredda e aggiungere una piccola quantità di detersivo neutro o delicato.

Immergere il costume e agitarlo delicatamente in modo che il detersivo penetri nelle fibre.

Lasciare il costume in ammollo per circa 10-15 minuti.

Sciacquare bene con acqua fredda fino a quando non rimangono più residui di detersivo.

Bisogna poi evitare l’uso di detersivi aggressivi, candeggina o ammorbidenti, poiché possono danneggiarne il tessuto e i colori. Non strofinare o torcere il costume da bagno: quest’abitudine potrebbe deformarlo.

Anche asciugarlo correttamente è fondamentale per mantenerne la forma e l’elasticità. Dopo il lavaggio a mano, non bisogna appenderlo direttamente alla luce solare intensa, poiché i raggi UV potrebbero sbiadire i colori e deteriorare i materiali. Occorre invece premere delicatamente il costume tra due asciugamani per eliminare l’acqua in eccesso e posizionarlo su una superficie piana e ombreggiata per asciugarlo all’aria.