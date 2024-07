Lorella Boccia si mostra senza trucco: prima e dopo incredibile, come cambia il suo viso

Lorella Boccia mostra il prima e il dopo sui social a tutti i suoi fan: ecco com’è la ballerina e conduttrice, tutto il web incantato.

E’ un’estate sicuramente impegnativa, questa del 2024, per Lorella Boccia: la ballerina e conduttrice è infatti impegnata alla guida di Camper in viaggio, programma Rai prettamente estivo di genere culinario e rotocalco. Sia che il pubblico sia in vacanza, sia che si trovi ancora a lavoro, la Boccia tiene compagnia a tantissime persone.

Nell’ultimo periodo, l’ex-ballerina della dodicesima edizione di Amici sta diventando sempre più popolare, col pubblico che ha imparato ad apprezzarne non soltanto l’incredibile fascino ed eleganza, ma anche il talento televisivo (perché quello artistico era già noto da tempo). Dopo Venus Club e Made in Sud, quest’estate è arrivata la grande occasione con Camper in viaggio, e chissà che già dal prossimo settembre non possano arrivare nuove opportunità.

Ad oggi, sui social, è veramente seguitissima e proprio di recente ha deciso di pubblicare il prima e il dopo di una sessione di trucco , con due foto che mandano egualmente in visibilio tutti i fan: eccola così, una bellezza difficile da equivalere anche senza il make-up.

Lorella Boccia prima e dopo del trucco: le foto del viso incantano il web

Tramite due nuove stories pubblicate sul suo profilo Instagram (ad oggi, seguito da più di 840mila follower) Lorella Boccia ha mostrato il suo viso prima e dopo una sessione di trucco, sfoggiando ancora una volta (in entrambe le circostanze) tutta la sua incredibile bellezza.

E’ la stessa conduttrice ad indicare, con le didascalie “prima” e “dopo”, il cambiamento realizzato grazie al make-up, che senza dubbio ha enfatizzato (in maniera molto delicata) i bellissimi lineamenti della conduttrice, oltre che i suoi grandi ed espressivi occhi chiari. Anche senza trucco, la conduttrice appare di una bellezza veramente abbagliante.

Grazie a Camper in viaggio, in quest’estate la conduttrice ha avuto modo di visitare paesi fantastici, anche se sempre per lavoro; tra un impegno e l’altro, comunque, anche lei ha avuto l’occasione di rilassarsi. La rivedremo di nuovo in tv già all’inizio di questa stagione televisiva? In tanti pensano che, visto tutto il suo talento, una nuova proposta non dovrebbe tardare ad arrivare.