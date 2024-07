GF Luzzi e Garibaldi, il pubblico aveva capito tutto: “Mai stati insieme”

GF, le cose tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi non sembrano andare affatto bene. L’ultimo accadimento ha deluso i fan.

Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ha fatto sognare il pubblico dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il loro percorso, caratterizzato da alti e bassi, ha lasciato il segno. Molti fan della coppia erano sicuri che i due, una volta finito il reality show, avrebbero riprovato a stare insieme. Cosa che in realtà è accaduta, ma adesso il rapporto tra Beatrice e Giuseppe ha subito un nuovo scossone.

La Luzzi e Garibaldi sono stati due tra i concorrenti più apprezzati dell’ultima stagione del Grande Fratello. All’inizio, durante le prime fasi del reality show, avevano provato anche a costruire una relazione sentimentale. Le successive incomprensioni, però, avevano spento completamente le speranze dei fan. I due avevano utilizzato parole pesanti per attaccarsi.

Parole in grado di compromettere qualsiasi legame. Poi, finito il programma condotto da Signorini, tra i due c’è stato un riavvicinamento che ha fatto sognare i fan della coppia. Ma nelle ultime ore è successo qualcosa che ha rimesso tutto in discussione. Non si conoscono ancora i motivi, si sa solo che adesso sarà molto difficile assistere a un ritorno di fiamma tra i due ex gieffini.

GF, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ai ferri corti: il gesto choc sui social

Al termine del GF, con il riavvicinamento, molti utenti social erano certi che in realtà Beatrice e Giuseppe stessero nascondendo una dolce storia d’amore. Anche l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva confermato tale ipotesi: “Sono fidanzati ufficialmente, hanno passato due giorni a Milazzo, dove venerdì hanno un evento, e hanno trascorso una notte in hotel“. Ma ciò che è avvenuto nelle ultime ore ha lasciato il pubblico con l’amaro in bocca.

Beatrice e Giuseppe hanno deciso di smettere di seguirsi sui social. Inoltre, hanno cancellato molte foto che li ritraevano insieme. Il significato di tale gesto pare piuttosto eloquente. Probabilmente tra i due c’è stato un litigio di cui per ora non si conoscono i dettagli. I diretti interessati, infatti, non si sono ancora espressi. Forse, nei prossimi giorni, verranno fornite maggiori informazioni.

Bisogna ricordare che il rapporto tra i due è stato sempre molto travagliato. Durante il loro percorso nella Casa del Grande Fratello si erano allontanati e riavvicinati diverse volte. La situazione, a causa degli insulti e del risentimento reciproci, era diventata piuttosto seria. Inoltre c’è chi li ha accusati di aver fatto solo finta di stare insieme, per alimentare le dinamiche del reality show.

Ma il popolo del web, nonostante tutto, sembra essere dalla loro parte e ha invitato i due ex concorrenti del Grande Fratello a chiarirsi e a non rovinare tutto: “Giuseppe, Bea cercate di chiarirvi e non buttate al macero i vostri sentimenti. Mi spiace tanto per voi“, ha scritto un utente, interpretando il sentimento di molti altri fan dei due ex gieffini.