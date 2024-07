Temptation Island, spunta una ‘vecchia’ foto di Martina: così è quasi irriconoscibile

Sui social è spuntata una vecchia foto di Martina di Temptation Island: la giovane, qualche anno fa, aveva un look completamente diverso.

La nuova edizione di Temptation Island, che ha esordito su canale 5 giovedì 27 giugno 2024, sta per giungere al termine. Il 24 e 25 luglio andranno in onda le ultime due puntate e secondo le anticipazioni non mancheranno i colpi di scena. La coppia che più sta facendo parlare è quella formata da Martina e Raul: è stata la giovane a scrivere alla redazione del programma a causa- come ha rivelato- dell’eccessiva gelosia del compagno nei suoi confronti.

Nel primo video di presentazione ha infatti raccontato che è molto possessivo e di non aver ancora accettato la sua proposta di convivenza perché teme che il suo atteggiamento possa condizionare la sua libertà. Raul, però, non crede di essere come la sua ragazza lo ha descritto, e ha spiegato di essere semplicemente molto innamorato e di voler passare più tempo con lei. Martina non appena è entrata nel villaggio, non è passata inosservata per la sua bellezza. Qualche anno fa però- come dimostra una vecchia foto- non era esattamente come oggi si presenta.

Temptation Island, com’era Martina prima: ecco una sua ‘vecchia’ foto social

Martina De Ioannon è una protagonista della nuova edizione di Temptation Island e ha scelto di partecipare insieme al suo fidanzato Raul per metterlo alla prova, a causa della sua gelosia. Ha 26 anni e vive a Roma, dove lavora nel ristorante di famiglia, ‘Ristorante da Dante’, come si legge su Instagram. Sulla sua pagina personale è abbastanza attiva e tra le tante foto pubblicate, c’è una, in particolare, che non è passata inosservata.

Nello scatto, che risale al 2020, aveva un aspetto di poco differente da quello che oggi sfoggia: ha infatti i capelli lunghi e lisci, mentre attualmente ha una chioma più corta e una piega ondulata. Non ha subìto comunque grossi cambiamenti, a parte questi piccoli dettagli del look. Martina, nel villaggio in Sardegna, ha stretto un legame speciale con il single Carlo, con cui ha iniziato una conoscenza che sta proseguendo dall’inizio del programma.

Non ha nascosto di provare un interesse per lui e di essere confusa sul rapporto con il suo fidanzato. Anche quest’ultimo, di recente, si è avvicinato ad una tentatrice, spiazzando la giovane. Le registrazioni del format dei sentimenti sono già terminate, ma al momento sul futuro della coppia non ci sono certezze. Secondo le ultime indiscrezioni, che stanno circolando da alcune ore, si sarebbero lasciati, anche se soltanto durante il falò di confronto finale riveleranno la loro decisione.