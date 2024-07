Beautiful, colpo di scena: le anticipazioni americane svelano una teoria piuttosto inquietante

Una teoria inquietante potrebbe segnare un grosso colpo di scena a Beautiful: cos’è successo davvero? La nuova ipotesi gela tutti.

Che a Beautiful i colpi di scena non manchino mai è cosa nota per gli appassionati della soap. Se, tuttavia, di solito si tratta di svolte clamorose che riguardano, più che altro, la vita sentimentale o lavorativa dei protagonisti, nelle ultime settimane abbiamo assistito ad una “virata” importante. Tra anticipazioni e spoiler vari, infatti, il pubblico si è preparato a fare i conti con due morti misteriose. Ora, proprio dagli Stati Uniti, arriva una teoria inquietante che potrebbe lasciare davvero a bocca aperta.

La teoria in questione riguarda, ovviamente, il decesso improvviso di Tom e quello altrettanto sconvolgente di Hollis, cameriere de “Il Giardino” che sembrava destinato ad essere il nuovo flirt di Brooke. Ai protagonisti, infatti, non sfuggirà lo strano nesso tra le due morti: entrambe sarebbero state causate dallo stesso tipo di droga. Questo ha portato, ovviamente, pubblico e personaggi a pensare di trovarsi di fronte a degli omicidi. Ma chi potrebbe essere il colpevole?

Beautiful, la teoria inquietante sulla morte di Tom e Hollis: chi è il colpevole? Colpo di scena

Ebbene, le ultime teorie che arrivano dall’America propongono uno scenario piuttosto inquietante. Secondo queste, infatti, l’assassina potrebbe essere niente meno che la dolce Luna, forse aiutata da qualcuno in particolare che il pubblico conosce bene. Ma andiamo con ordine: quale potrebbe essere, secondo tali ipotesi, il movente che avrebbe spinto la giovane a fare qualcosa del genere?

Secondo tali teorie, Luna avrebbe agito in questo modo perché decisa a diventare la figlia adottiva di Bill Spencer. Sua madre, Poppy, avrebbe nascosto all’uomo la verità sul suo legame con Tom, che potrebbe essere il vero padre della ragazza. Per timore di perdere tutto, compresa la possibilità di diventare l’erede di Spencer, Luna avrebbe ucciso non solo Tom, ma anche Hollis. Quest’ultimo, infatti, avrebbe reperito lo zaino dell’ex senzatetto con all’interno delle lettere.

Ancora, l’ipotesi verte sulla possibilità che Luna sia stata aiutata, negli omicidi, da Justin Barber che, infatti, si rivedrà sulle scene dopo un lungo periodo di assenza. Per chi non lo ricordasse, il giovane lavorava proprio per Bill. Ciò porterebbe a due ulteriori possibilità: che Justin avrebbe aiutato Luna per colpire Bill, assicurandosi che Luna e sua madre entrino nella sua famiglia o, al contrario, per rientrare nelle sue grazie. Qual è la verità? Per scoprirlo, ovviamente, non si può fare altro che attendere puntata dopo puntata.