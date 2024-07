Anticipazioni Beautiful: Sheila lo fa ancora, stavolta nessuno può salvarla

Arrivano le ultime anticipazioni dall’America sulle prossime puntate di Beautiful: momento drammatico per Sheila che finisce in trappola.

In arrivo dagli Stati Uniti avvincenti e scioccanti anticipazioni su Beautiful, la soap opera più amata e seguita, trasmessa su Canale 5 dal 1994. Le vicende della famiglia Forrester, tra moda, storie d’amore, intrighi e vendette, continuano ad appassionare ancora moltissimi spettatori.

Una passione tanto grande che numerosi fan italiani di Beautiful non riescono ad aspettare e fremono per conoscere le anticipazioni che arrivano dagli Stati Uniti. Le ultime annunciano una svolta clamorosa che riguarda Sheila. Ecco cosa accadrà a uno dei personaggi più cattivi della soap opera americana.

Anticipazioni Beautiful, Sheila tradita da Bill: lui riesce a incastrarla

Questa volta Sheila Carter sarà vittima di una trappola che la porterà in carcere con l’accusa di omicidio. Ma non sarà l’unico evento drammatico a colpirla, infatti poco prima di finire dietro le sbarre alla donna accadrà qualcosa di ancora più grave. Prima, però, proviamo a capire perché Sheila sarà arrestata.

Nelle puntate di Beautiful già in corso in Italia, abbiamo visto Bill Spencer mostrare attenzioni per Sheila, ma l’uomo in realtà non è innamorato della donna, infatti sta cercando di avvicinarla e di entrare in confidenza con lei solo per incastrarla. Tutto fa parte di un piano che Bill ha escogitato insieme all’FBI e a Ridge. Le cose andranno come aveva previsto Bill: Sheila si confiderà con lui, rivelandogli di aver ucciso in passato una persona.

L’uomo che Sheila ha ucciso è Lance Day. L‘omicidio fu compiuto circa vent’anni fa, quando la donna chiuse Lance dentro un appartamento per poi liberare uno sciame d’api che ne provocò la morte. La confessione di Sheila sarà sufficiente a farla arrestare dall’FBI, che nel frattempo aveva nascosto delle microspie in casa sua.

Sheila non si aspettava affatto un esito del genere e prima che arrivino gli agenti ad arrestarla capisce quello che sta succedendo. La donna proverà a scappare, andrà da Deacon per chiedergli di fuggire insieme ma l’uomo si rifiuterà, anche perché è d’accordo con Bill, Ridge e l’FBI, essendo a conoscenza del piano per incastrarla.

Mentre Sheila scopre l’inganno di Deacon, arrivano gli agenti dell’FBI ad ammanettarla. L’arresto e soprattutto la scoperta del tradimento di Deacon le causeranno un infarto. Sarò Finn a salvarla. Sheila sopravviverà all’attacco cardiaco ma una volta che si sarà ripresa, per lei si apriranno le porte del carcere.