L’attrice di Un Posto al Sole in clinica: la foto dopo le riprese della soap

Storica attrice di Un Posto al Sole avvistata all’interno di una clinica: ecco lo scatto subito dopo le riprese della soap opera.

Lei è una delle attrici più longeve e amate del cast di Un Posto al Sole e per questo è anche seguitissima sui social. Vederla in clinica ha impensierito i fan della famosa serie televisiva: ecco cosa stava facendo e cosa le è accaduto.

Un Posto al Sole è la serie più longeva della Tv di Stato, in onda su Rai Tre ogni sera dal lunedì al venerdì. Sono tantissimi gli attori che partecipano alla soap opera fin dalle primissime puntate, infatti alcuni di loro sono entrati nel cuore dei fan che li seguono come se fossero persone di famiglia. Una delle protagoniste della soap è molto apprezzata anche sui social e in questi giorni si è mostrata in una clinica, subito dopo le riprese: ecco cosa le è accaduto.

Un Posto al Sole, l’attrice e la foto in clinica: cosa le è successo

L’attrice in questione è Nina Soldano, ovvero Marina Giordano nella soap, e si è mostrata in uno scatto in clinica, ma niente paura perché non lo ha fatto per problemi di salute. L’attrice, come tantissime altre colleghe, ama prendersi cura di sé e della sua bellezza, per questo motivo spesso si rivolge ai professionisti della clinica Med Farm, che si occupano di medicina estetica.

Il personale è specializzato in diversi trattamenti che vanno dalla dermatologia estetica alla dietologia, per poi passare alle vera e propria chirurgia plastica. Nina, oltre alla foto, non ha fornito ulteriori dettagli su quelli che sono i trattamenti o gli interventi a cui ha deciso di sottoporsi. Il centro di medicina estetica, come è scritto sul sito ufficiale, garantisce trattamenti efficaci e non invasivi, per esigenze di salute e benessere.

Si occupa di correzione degli inestetismi del viso e del corpo, della rimozione di macchie e cicatrici, della rimozione del grasso in eccesso, insomma di ogni trattamento che riguarda l’estetica. L’attrice oggi ha 61 anni e spesso su Instagram ha mostrato i suoi trattamenti per mantenere la pelle giovane e compatta. Ad esempio, molta curiosità destò il trattamento fatto qualche tempo fa per il viso.

Proprio Nina pubblicò una foto di lei sul lettino nel post-intervento, mostrando il risultato ai follower. “Vedete questi piccoli puntini rossi il dottore mi ha detto che il trattamento porta questo effetto ma che pian piano svaniscono”. Sono in sostanza trattamenti all’avanguardia, come il prp e il texel, arrivati da poco in Italia e che stanno spopolando tra i vip.