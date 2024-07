Fedez e il Grande Fratello, arriva un clamoroso colpo di scena: tutti di stucco

Nelle ultime ore è arrivata un’incredibile indiscrezione sulla nuova edizione del Grande Fratello: c’entra proprio Fedez.

Da quando si è separato da Chiara Ferragni, Fedez è continuamente sotto l’occhio dei riflettori. Si è parlato soprattutto della sua nuova vita da single, che sta passando in bella compagnia. È stato infatti paparazzato più volte insieme a delle ragazze: la prima volta è stato beccato mano nella mano con una modella francese, Garance Authié, al Gran Premio di Monaco e in seguito dal settimanale Chi è stato avvistato con una ragazza mora, mentre si scambiavano tenerezze.

Dopo essere stato fotografato con quest’ultima, in tanti avevano subito pensato alla fine della frequentazione con Garance, ma a quanto pare non è così. Infatti, di recente, è stato di nuovo ripreso insieme alla giovane. Inoltre, sul suo canale Instagram ha pubblicato delle foto in barca, le stesse che anche lei ha condiviso sul suo profilo. È chiaro che i due stiano trascorrendo dei giorni insieme. Nelle ultime ore, però, il rapper è finito al centro di una nuova segnalazione: questa volta è legata, inaspettatamente, alla nuova edizione del Grande Fratello.

Fedez e il Grande Fratello, quello che è spuntato fuori è inaspettato: il colpo di scena spiazza tutti

Da alcune settimane si parla continuamente della nuova edizione del Grande Fratello che dovrebbe partire- salvo colpi di scena- a settembre 2024. Alfonso Signorini è impegnato, insieme alla produzione, a trovare i nuovi volti che faranno parte della casa. Anche quest’anno, come nella precedente stagione, il cast sarà misto e sarà quindi formato da persone comuni e da personaggi del mondo dello spettacolo.

Ebbene, nelle ultime ore, in riferimento ai nuovi concorrenti, è arrivata un’incredibile indiscrezione riportata da Deianira Marzano. Com’è chiaro dalla storia che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram, sembrerebbe che Garance Authié possa essere tra le possibili partecipanti al reality. “Ciao Deianira, è vero che la fidanzata di Fedez (Garance) è una probabile concorrente del GF 2024?“, ha chiesto l’utente all’esperta del gossip, e la riposta affermativa di quest’ultima non si è fatta attendere. A quanto pare la modella francese potrebbe davvero far parte del programma.

Al momento si tratta soltanto di un’indiscrezione e non ci sono ufficialità. Sembrerebbe però che Alfonso Signorini voglia tentare il colpaccio e rendere protagonista della casa la nuova frequentazione di Fedez. Se la giovane dovesse entrare, sicuramente l’attenzione continuerà ad essere forte sul rapper e soprattutto sulla sua vita privata, e grazie a questi gossip gli ascolti del reality potrebbero subire una vera e propria svolta in positivo.