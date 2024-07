Nuovo bonus famiglie: debutta ad agosto ed ecco quanto riceverai

Arriva una boccata d’ ossigeno per molte famiglie italiane che potranno usufruire di un bonus in attesa per agosto

L’ inflazione e la perdita del potere d’acquisto sta mettendo a dura prova molte famiglie italiane e il governo ha adottato nuove misure per supportarle lanciando un Bonus per agosto.

Un aiuto che viene accolto con entusiasmo anche se ha caratteristiche discutibili che adesso andremo ad approfondire. La cosa positiva è che alcuni lavoratori riceveranno un incremento nello stipendio. Ma come ciò accadrà riguarda una peculiarità ben definita.

Bonus ad agosto per chi sceglie di continuare a lavorare

L’attuale crisi economica ha evidenziato l’urgenza di interventi profondi. Nonostante i molteplici provvedimenti economici varati dal governo Meloni negli ultimi due anni, gli esperti sostengono che siano necessarie riforme più radicali nel mercato del lavoro, nel sistema fiscale e nelle pensioni. Tra le novità più rilevanti del 2024 spicca un incentivo economico destinato ai lavoratori che scelgono di non andare in pensione anticipata con la “quota 103”. Questo Bonus sarà accreditato ad agosto.

La “quota 103” permette ai lavoratori di andare in pensione anticipata a 62 anni con 41 anni di contributi. Tuttavia, questa opzione non è priva di svantaggi. Il calcolo della pensione con il sistema contributivo può risultare meno vantaggioso per chi ha maturato più di 18 anni di contributi nel sistema retributivo. Inoltre, l’importo della pensione non può superare quattro volte il trattamento minimo INPS, limitando così il beneficio per chi avrebbe diritto a pensioni più alte.

Per incentivare i lavoratori a restare attivi nonostante abbiano diritto alla “quota 103”, il governo ha reintrodotto un incentivo economico, ispirato al vecchio “bonus Maroni” del governo Berlusconi. Questo Bonus di agosto consiste in uno sgravio contributivo del 9,19%, incrementando lo stipendio netto dei lavoratori. Ecco i dettagli:

– Redditi fino a 25.000 euro: sconto contributivo del 7%, con un aumento netto del 2,19%.

– Redditi tra 25.000 e 35.000 euro: sconto contributivo del 6%, con un aumento netto del 3,19%.

L’incentivo è rivolto a tutti i dipendenti, sia del settore pubblico che privato. Per ottenerlo i lavoratori devono presentare domanda all’INPS attraverso l’area riservata accessibile con credenziali SPID, CIE o CNS, oppure rivolgersi a un Patronato. La prima data di accredito del bonus è fissata per il 2 agosto per coloro che avranno presentato la domanda entro i termini.

Le misure introdotte dal governo mirano a sostenere il reddito dei lavoratori in un contesto economico difficile, offrendo un incentivo per continuare a lavorare invece di optare per il pensionamento anticipato. Tuttavia, la percezione generale è che siano necessari interventi più duraturi per affrontare le radici della crisi economica italiana. La reintroduzione di incentivi come questo può rappresentare un sollievo temporaneo, ma la strada verso una stabilità economica duratura richiederà riforme più profonde e a lungo termine.