Tempesta d’Amore anticipazioni prossima settimana: Vroni finirà per ferirsi gravemente, la sua vità è in pericolo?

Nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore, in onda dal 29 Luglio al 2 Agosto, Vroni sarà al centro di un drammatico incidente.

La prima puntata di Tempesta d’Amore in Italia è andata in onda nel 2006. Il pubblico, fin dall’inizio, ha dimostrato di amare particolarmente questo soap opera. Le situazioni descritte e la caratterizzazione dei personaggi rappresentano due dei suoi maggiori punti di forza.

Secondo le anticipazioni, negli episodi che andranno in onda dal 29 Luglio al 2 Agosto, ci saranno numerose novità, alcune molto drammatiche. Vroni, in particolare, sarà vittima di un incidente che metterà in pericolo la sua incolumità. Eleni avrà una richiesta da fare, mentre Yvonne proverà a spingere Ulrike tra le braccia di Erik.

Anticipazioni Tempesta d’Amore dal 29 Luglio al 2 Agosto: Alexandra e Markus mentiranno

Tempesta d’Amore non smette mai di stupire. Si tratta di una soap opera in grado di tenere il pubblico incollato al piccolo schermo. Le storie raccontate sono varie e intricate. Le puntate previste dal 29 Luglio al 2 Agosto non saranno da meno. Le anticipazioni, infatti, preannunciano eventi molto importanti. Tutti gli occhi, in particolare, saranno puntati sulla situazione di Alexandra. Durante la separazione da Markus, avrà modo di rivedere sua figlia Vroni.

La ragazza, in modo completamente inaspettato, giungerà al Furstenhof. Lei non è al corrente della decisione presa dai suoi genitori e così i due, per cercare di mantenere le apparenze, fingeranno di essere ancora uniti e felici. Vroni verrà invitata da Valentina a fare un’escursione nei boschi. Escursione che sembra andare per il meglio, ma a un certo punto lungo il percorso si verificherà un evento drammatico. La giovane avrà un bruttissimo incidente e viste le sue condizioni sarà ricoverata immediatamente in ospedale.

Eleni, intanto, ‘ricatterà’ Markus. Gli consentirà di tornare in azienda, però, in cambio, egli dovrà provare a riavvicinarsi a Noah. In un primo momento, il diretto interessato accetterà. L’evoluzione del loro rapporto, tuttavia, sarà più complessa del previsto. Dopo poco tempo, non riuscirà più a sopportare il sovraccarico di emozioni, e quindi scoppierà un acceso litigio. Noah, intanto, non potrà fare a meno di rimproverare Eleni.

Yvonne farà di tutto per cercare di far avvicinare Ulrike a Erik. La donna, però, non vorrà proprio saperne. Apparirà diffidente e contraria a una simile svolta. Per sapere come andrò a finire questa e tutte le altre vicende di Tempesta d’Amore non resta che sintonizzarsi su Rete 4.