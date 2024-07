Temptation Island, Raul cambia vita dopo il reality: beccato così

Raul ha lasciato Temptation Island senza la fidanzata Martina e ha cambiato vita dopo il reality: ecco come è stato beccato.

Sono usciti separatamente da Temptation Island, dopo un percorso nei sentimenti molto tortuoso che ha portato i due ad allontanarsi definitivamente. Raul era preso dalla rabbia e dall’amore per la sua fidanzata che invece ha scoperto di non amarlo più e di essere attratta da un tentatore. Ma ecco cosa è successo dopo la conclusione del programma.

Raul e Martina sono stati al centro del gossip per tutto il periodo della loro permanenza a Temptation Island, ma anche subito dopo il falò di confronto. Lui, innamorato perso della fidanzata, ha visto in queste settimane un cambiamento netto di lei che si è avvicinata sempre di più al tentatore Carlo. I due sono usciti da soli dopo il falò di confronto, e a quanto pare la vita di Raul è stata completamente stravolta dal programma.

Raul e Martina di Temptation Island: cosa è successo dopo ? Lui si è subito consolato

Le lacrime di Raul e il suo dolore nel vedere la fidanzata avvicinarsi al tentatore Carlo hanno commosso tutti, ma quello che è emerso dopo il falò di confronto fa riflettere. Martina ha scoperto infatti di non amare più il fidanzato e in modo inaspettato ha provato un’attrazione per un single presente nel villaggio, Carlo. Dopo essersi messi in discussione i due hanno perciò deciso di uscire da soli. Ma a farsi una nuova vita non è stata solo la ragazza. Secondo i rumors infatti anche Raul si sarebbe subito consolato tra le braccia di una tentatrice: ecco di chi si tratta.

A parlare dell’ex coppia composta da Raul e Martina è l’esperto di gossip Alessandro Rosica che ha rivelato cosa è accaduto tra i due subito dopo la fine del reality. Rosica ha infatti confermato che Martina sta frequentando Carlo, come tutti si aspettavano. Inattesa è invece la notizia che riguarda Raul. Quest’ultimo infatti, pochissimi giorni dopo il falò di confronto, si sarebbe fatto consolare dalla single conosciuta nel programma.

Raul, prima di entrare nel reality, era stato descritto come un fidanzato geloso e possessivo. Proprio questa caratteristica aveva spinto la fidanzata a scrivere alla redazione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Alla fine però anche lui ha subito voltato pagina. “Raul dopo due giorni si è fidanzato con la tentatrice Nicole. Alla faccia dell’amore…Raul e Nicole me li descrivono super affiatati”, ha rivelato Rosica.