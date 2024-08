UPAS, spoiler clamoroso: il grande ritorno nella soap di Rai 3, personaggio famosissimo

Spoiler UPAS inatteso con il ritorno nella soap opera di un personaggio molto famoso. Grande sorpresa per i telespettatori

I protagonisti di Un Posto al Sole si preparano a partire per le vacanze estive, nella fiction e nella realtà. La seguitissima soap opera, infatti, si prenderà una pausa dal 12 al 23 agosto, durante la quale andrà in onda uno speciale con il meglio di quello che abbiamo visto nell’ultima stagione, con alcuni spin off inediti. Lo speciale estivo quest’anno sarà presentato da Rosa Picariello.

Nel frattempo, scopriamo cosa accadrà negli episodi di Un Posto al Sole che andranno in onda la prossima settimana, l’ultima prima della pausa estiva. Le anticipazioni annunciano svolte clamorose nelle vicende dei protagonisti, con alcuni spoiler sul possibile ritorno di un importante personaggio, da tempo uscito dalla soap opera. Di seguito scopriamo di chi si tratta e tutti gli ultimi aggiornamenti da non perdere.

UPAS spoiler, il ritorno nella soap di un personaggio famosissimo: c’entrano Samuel e Micaela

Nella settimana dal 5 al 9 agosto assisteremo a una svolta inattesa nel rapporto tra Samuel e Micaela. Il giovane cantautore e secondo cuoco del Vulcano farà una scoperta sulla fidanzata che lo turberà. Non sappiamo ancora di cosa si tratta e non lo sapremo nemmeno quando vedremo le nuove puntate di Un Posto al Sole, questa rivelazione, infatti, resterà un mistero, almeno per un po’, stando alle anticipazioni.

Samuel proporrà a Micaela di partire insieme per una vacanza a lei risponderà di avere altri progetti. Questa situazione solleverà in Samuel alcune perplessità sul suo rapporto con Micaela, tanto da spingerlo a chiedere con insistenza alla fidanzata quali sono i veri sentimenti di lei nei suoi confronti. In questa occasione, il giovane farà la scoperta su Micaela che lo sconvolgerà.

Riguardo i progetti di Micaela per l’estate, che non le consentiranno di andare in vacanza con Samuel, la giovane dirà al fidanzato che partirà per una vacanza con sua madre, Monica Cirillo. Samuel si unirà alla fidanzata e a sua madre? Ma soprattutto, e qui sta lo spoiler clamoroso, Monica Cirillo, madre di Serena e delle gemelle Micaela e Manuela, farà il suo ritorno a Un Posto al Sole? Sarebbe un evento assolutamente straordinario e imprevedibile.

Monica Cirillo, interpretata da Mariangela D’Abbraccio, è stata guest star della soap opera dal 2012 al 2016, anno in cui uscì di scena, ritornando definitivamente a Berlino, dove aveva abitato a lungo. In questi anni è stata nominata di tanto in tanto, soprattutto subito dopo il ritorno delle gemelle dai loro viaggi nella capitale tedesca.

Potrebbe accadere lo stesso anche questa volta. Vedremo Micaela sparire per qualche tempo, per la sua vacanza con la madre, e poi tornare a Napoli, da sola. Potrebbe anche accadere, tuttavia, che questa vacanza inattesa di Micaela con la madre e la rivelazione che sconvolge Samuel possano preparare il terreno per un ritorno anche momentaneo di Monica Cirillo a Napoli. Per sapere come andrà a finire, non resta che seguire le prossime puntate di Un Posto al Sole.