Elodie e Iannone coppia ormai in crisi: “Troppi litigi”, che sta succedendo

Elodie e Iannone ai ferri corti? L’indiscrezione è virale e parla di numerosi litigi all’interno della famosa coppia

Elodie e Andrea Iannone hanno tenuto gli italiani col fiato sospeso quando, circa due anni fa si è vociferava di una loro reciproca simpatia. Era tutto vero, ma non si trattava di un flirt estivo, bensì di una storia importante. I due si sono infatti profondamente innamorati ed hanno tenuto aggiornati i loro fan con scatti al cardiopalma che li ritraggono splendidi insieme, vivere la loro vita di coppia.

Giovani, bellissimi e famosi, sono al centro del gossip ormai da mesi e mesi, e sono tantissimi infatti i fan che quotidianamente spulciano i profili social di entrambi, per comprendere come procede la loro relazione. Come accennato, si amano molto, anche se di recente un’indiscrezione ha gettato nello sconforto i fan che li supportano e li sostengono. Sembrerebbe infatti, che la loro relazione sia costellata da litigi frequenti.

Si vocifera dunque che tra la cantante e Andrea Iannone ci sia maretta. In men che non si dica i rumors hanno fatto il giro della rete e tanto è bastato per fomentare supposizioni e congetture. A far scattare l’allarme in merito a una presunta crisi sono state anche le indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi. Si apprende infatti che la cantante e lo sportivo avrebbero vedute divergenti circa un possibile matrimonio.

Elodie e Iannone, c’è aria di crisi: lei vuole un cosa che lui non vuole darle

Andrea ed Elodie avrebbero discusso pesantemente, tanto che la loro relazione sarebbe in crisi. Al momento dunque, il matrimonio è un’ipotesi lontana, ma i beninformati sostengono che il loro rapporto non è irrimediabilmente compromesso, anche se la serenità di coppia che ha caratterizzato il loro legame agli inizi è un lontano ricordo.

L’indiscrezione è circolata velocemente in rete, rimbalzando da un social all’altro. Per i tanti fan della cantante è stato un duro colpo apprendere dei problemi tra lei e Iannone, anche perché, soltanto un mese fa si parlava della possibilità che i due suggellassero il loro amore con il matrimonio.

Le prime pagine dei giornali hanno infatti riportato la notizia secondo cui Elodie avrebbe voluto convolare a nozze con il compagno, dopo quasi due anni di amore. Voci di corridoio che hanno letteralmente mandato in brodo di giuggiole i fan, che ora sono letteralmente sprofondati nello sconforto. Tra loro l’idillio è terminato? Non è al momento possibile fare pronostici, ma fonti vicine alla coppia sostengono che discutono spesso e che abbiano visioni differenti circa il loro futuro.