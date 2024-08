Kate Middleton, la battuta gelida su Meghan lascia senza fiato: cosa pensa davvero di lei

A distanza di anni spunta la verità sul rapporto tra Kate Middleton e Meghan: cosa ha detto la principessa del Galles su sua cognata.

Kate Middleton e Meghan, ad oggi è noto, non hanno un rapporto pacifico, ma lo stesso si può dire, per quanto riguarda la duchessa, con il resto della famiglia di Harry. Da quando i due si sono sposati hanno infatti rilasciato parecchie interviste in cui non hanno nascosto che tra la Royal Family e loro non c’è una grandissima ‘simpatia’, a causa di alcuni eventi che avrebbero incrinato il loro legame.

La moglie del secondogenito di Carlo, nei primi tempi dopo il matrimonio, rilasciò delle dichiarazioni molto forti in cui accusò addirittura i reali di razzismo e confessò di aver pensato al suicidio. Proprio per questo, insieme a Harry decise poi di lasciare Il Regno Unito per trasferirsi in California, dove ha dato alla luce i suoi due bambini. Nonostante il passare degli anni, sembrerebbe che ancora oggi non abbiano ritrovato la serenità con Buckingham Palace. Anzi, sul conto di Meghan e Kate è spuntato fuori un ‘retroscena’ inaspettato, riguardo alcune parole usate dalla moglie di William.

Kate Middleton, la battuta su Meghan spiazza tutti: cosa ha detto la principessa

Meghan Markle e Harry, dopo il matrimonio e dopo aver lasciato la casa reale, hanno rilasciato delle interviste molto forti. In una, in particolare, hanno accusato la famiglia di razzismo, nei confronti del loro primogenito. Hanno confessato a Oprah Winfrey che con Buckingham Palace allora hanno avuto diverse conversazioni per parlare del colore della pelle di Archie. Il Palazzo si sarebbe infatti preoccupato, domandandosi come sarebbe nato il bambino.

Successivamente la famiglia reale, e in particolare Kate Middleton, hanno risposto a tali dichiarazioni, sostenendo che quanto affermato dalla coppia è decisamente preoccupante: “Le questioni sollevate, in particolare quella razziale, sono preoccupanti. Sebbene alcuni ricordi possano variare, vengono presi molto sul serio e saranno affrontati dalla famiglia in privato”. Parole che, secondo l’esperto Robert Jobson, sarebbero state appunto riportate proprio dalla principessa del Galles, insieme a William.

Scrivendo per il MailOnline ha infatti affermato che la bozza originale ha subìto dei cambiamenti per volere della coppia: “La bozza originale della dichiarazione era molto più moderata ma sia William che Catherine avevano voluto renderla più dura. Fu proprio l’allora duchessa di Cambridge a coniare la potente frase ‘i ricordi possono variare'”. Come riporta, inoltre, il The Sun, anche William avrebbe poi contestato duramente le accuse di Meghan, spiegando che non sono fatto una famiglia razzista.