L’Amica Geniale, manca pochissimo all’ultimo capitolo: svelata la data d’inizio

Manca poco all’arrivo dell’ultimo capitolo de L’Amica Geniale, serie tv che ha conquistato milioni di persone: ecco la data di inizio

Il quarto e ultimo capitolo della serie TV ispirata all’omonima saga di romanzi della scrittrice Elena Ferrante sarà il grande protagonista della prossima stagione televisiva di Rai Uno. Sono milioni le persone in fermento e in attesa di seguire le vicende che legano Lila e Lenù, le due grandi protagoniste de L’Amica Geniale.

Le vicende sulla problematica amicizia tra Lila e Lenù stanno per concludersi con l’ultimo capitolo della serie tv in arrivo prossimamente su Rai Uno. Una storia, quella raccontata dalla famosa scrittrice italiana, che comincia negli anni ’50, è ambientata in un rione popolare di Napoli, e segue le due protagoniste che a un certo punto si dividono, prendendo strade differenti.

A dare il volto di Lenù adulta sarà Alba Rohrwacher, una delle attrice più brave e intense del nostro cinema, sostituendo così Margherita Mazzucco che aveva fatto un grande lavoro. Mentre Lila adulta sarà interpretata da Irene Maiorino, nota per essere una delle attrici di Gomorra. La Maiorino prenderà il posto della collega Gaia Girace.

L’Amica Geniale 4, svelata la data di inizio dell’ultimo capitolo: le prime anticipazioni

L’ultimo capitolo de L’Amica Geniale sarà composto da dieci episodi ambientati negli anni ’80 e diretti dalla regista Laura Bispuri, che sostituisce Saverio Costanzo dietro la macchina da presa. Le storie di Lila e Lenù si intrecceranno così in un contesto italiano particolare, fatto di sconvolgimenti sia politici che sociali.

Come si è potuto notare dai primi trailer promozionali del quarto capitolo della serie televisiva, Rohrwacher e Maiorino non sono le uniche novità del cast, infatti c’è l’ingresso di un altro grande attore. Stiamo parlando di Fabrizio Gifuni che è stato scelto per vestire i panni di Nino Sarratore, il vecchio compagno di scuola di Lila e Lenù, che aveva avuto una relazione con entrambe e ora è diventato un intellettuale.

Lenù è ancora affascinata di quel suo primo amore, tanto da lasciare la sua famiglia e tornare a Napoli proprio per inseguire Nino. Dunque, la data da segnare sul calendario è quella di lunedì 11 novembre 2024, quando andrà in onda la prima puntata della quarta stagione de L’Amica Geniale, salvo cambi di programma dell’ultimo momento. Ricordiamo inoltre che il romanzo della Ferrante è stato riconosciuto dal New York Times come uno dei 100 migliori libri del XXI secolo.