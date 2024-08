Olimpiadi: l’atleta Kimia Yousofi e la condizione delle donne in Afghanistan

Educazione, sport e i nostri diritti: questi concetti sono rivolti alle donne in Afghanistan che, da quando i talebani sono tornati al potere nell’agosto 2021, stanno subendo gravi conseguenze. Un rapporto delle Nazioni Unite del 2023 ha dichiarato l’Afghanistan il Paese più repressivo al mondo per le donne, private di ogni diritto fondamentale.

“Mi sento responsabile per le ragazze afghane perché non possono parlare – ha dichiarato Yousofi dopo la gara – Non sono una persona politica, ma faccio ciò che ritengo giusto. Posso parlare con i media e essere la voce delle ragazze afghane, esprimendo il loro desiderio di diritti fondamentali, istruzione e sport. Non mollate. Non lasciate che siano altri a decidere per voi. Cercate le vostre opportunità, e poi usatele”.

Le parole di Kimia Yousofi – rivolte non solo alle donne afghane, ma a tutte le donne i cui diritti vengono calpestati in ogni parte del mondo – sono arrivate venerdì 2 agosto, in occasione dei “round preliminari” della gara dei 100 metri femminili.

Questa gara è destinata alle atlete e agli atleti dei paesi più piccoli o più poveri, incapaci di sostenere le attività agonistiche dei propri talenti sportivi. I “round preliminari”, che spettano di diritto a ogni paese, permettono al Comitato Olimpico di ampliare la partecipazione, tanto che queste qualifiche sono anche definite “Olimpiadi parallele”.

Solo attraverso questa gara Yousofi è riuscita a protestare esplicitamente contro l’oppressione delle donne portata avanti dal regime talebano in Afghanistan. Non è un caso che i talebani non volessero che lei fosse lì.