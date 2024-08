La Promessa spoiler, arriva la proposta tanto attesa: “Come finirà tra Manuel e Jana”

Anticipazioni prossimi episodi La Promessa: colpo di scena tra Manuel e Jana, quello che accadrà lascerà tutti senza parole.

Le ultime puntate de La Promessa hanno catturato l’attenzione dei telespettatori grazie ad una trama ricca di colpi di scena. Gli ultimi eventi si sono concentrati sul matrimonio tra Manuel e Jimena che sta attraversando da tempo una forte crisi. Il giovane marchese non ha mai amato veramente sua moglie, dato che lei l’ha ingannato quando ha perso la memoria in seguito all’incidente. Infatti gli ha fatto credere di essere stati sempre innamorati l’uno dell’altra.

Manuel ha poi scoperto la verità e ha capito di amare Jana, la domestica che gli è stata accanto mentre lui era incosciente. Dopo la festa in maschera, sono scappati insieme e hanno trascorso dei momenti magici. Solo che al suo ritorno a casa, Manuel ha dovuto fronteggiare la presenza di sua suocera. La duchessa ha raggiunto la tenuta per difendere sua figlia in seguito al comportamento dello stesso Manuel. Ma nelle prossime puntate ci sarà un evento del tutto inaspettato: quello che succederà tra Manuel e Jana spiazzerà i telespettatori.

Spoiler La promessa, morte scioccante: Manuel ne approfitta per realizzare il suo sogno

Nelle nuove puntate de La Promessa Manuel scoprirà finalmente la verità sulla finta gravidanza portata avanti per mesi da sua moglie Jimena. Tutta la famiglia De Lujan verrà a sapere che cosa ha fatto e resterà completamente spiazzata dal suo inganno. La donna gli ha infatti fatto credere di essere incinta, solo per non perderlo. Accuserà poi gli altri abitanti della tenuta per non averla mai sostenuta e voluta bene.

Presa dalla disperazione, si lancerà da un balcone interno del Palazzo. Sarà subito soccorsa da Abel ma poco dopo, a causa di ripetute emorragie interne, la giovane morirà ed uscirà definitivamente di scena. Ed è a quel punto che Manuel, rimasto vedovo, potrà viversi il suo amore per Jana, ma dovrà stare molto attento a non farsi scoprire dalla famiglia e dalla servitù, perché potrebbe fare scoppiare uno scandalo.

Ben presto tornerà sulla scena la sua amica Blanca, che verrà a conoscenza di quello che lui prova per la domestica. Quindi cercherà di aiutarlo e di fare in modo che la coppia possa viversi liberamente, senza essere scoperta. Dopo una notte di passione, Manuel si dichiarerà di nuovo alla sua amata e inginocchiandosi ai suoi piedi – dopo averle detto di aver capito che è la donna della sua vita – le farà la proposta di matrimonio. Jana resterà completamente spiazzata, ma accetterà di diventare sua moglie.