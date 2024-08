Giulia De Lellis al mare senza un filo di trucco: com’è il suo viso al naturale

Al mare Giulia De Lellis incanta tutti con la sua splendida bellezza, anche senza trucco l’influencer è un vero spettacolo, fan impazziti.

Giulia De Lellis si sta godendo qualche giorno di relax a Capri in compagnia di alcuni suoi cari amici e aggiorna spesso i suoi tantissimi e affezionati fan per renderli partecipi della sua quotidianità, loro la adorano. In passato è diventata nota grazie alla sua partecipazione al Trono Classico di Uomini e Donne, da quel momento è riuscita a farsi amare sempre di più da moltissime persone.

In questi anni è diventata un’influencer sempre più nota e seguita, ha vissuto esperienze da attrice, ha scritto un libro che le ha fatto conquistare un successo incredibile e tra le altre cose è diventata anche un’imprenditrice. Sul suo profilo Instagram conta oggi 5,3milioni di follower, questi non perdono occasione per manifestarle il loro affetto e il loro sostegno. A farla finire spesso al centro del gossip anche la sua vita sentimentale. A distanza di anni si parla spesso di un ritorno di fiamma con Andrea Damante ma si tratta sempre e solo di voci.

La loro storia d’amore in passato ha fatto sognare moltissimi fan e questi hanno sperato a lungo di rivederli insieme come coppia. Dopo la chiacchierata rottura, più volte i due hanno provato a riconciliarsi ma le cose tra loro non hanno più funzionato. Giulia De Lellis per circa quattro anni è stata legata sentimentalmente a Carlo Beretta e sembrava che la loro relazione procedesse a gonfie vele, ma qualche mese fa hanno deciso di prendere strade diverse.

Giulia De Lellis in versione acqua e sapone al mare, lo scatto con il cappello di paglia fa impazzire i fan

Nelle scorse settimane la splendida influencer ha avuto un breve flirt con il fratello di Diana Del Bufalo, Giano, le cose però non hanno funzionato e sembra che si siano detti addio in modo poco sereno. Si era poi parlato di un presunto flirt con Tony Effe, lui però ha smentito dicendo che tra di loro c’è solo amicizia.

Al momento sembra che Giulia De Lellis sia single e si sta godendo l’estate con amici e familiari. Uno scatto postato tra le sue storie su Instagram ha incantato tutti quelli che la seguono e la amano. La foto la ritrae al mare, mentre indossa un cappello di paglia sopra i capelli bagnati e manda un bacio ai suoi tantissimi follower.

Al mare non ha un filo di trucco, al naturale il viso dell’influencer è meraviglioso e i suoi seguaci come sempre sono rimasti a bocca aperta di fronte alla sua strepitosa bellezza. Questi tutte le volte che la vedono impazziscono e non possono fare a meno di farle notare quanto sia meravigliosa.