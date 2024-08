Andrea Bocelli, il tenore sottoposto a molteplici interventi: non c’è stato nulla da fare

Andrea Bocelli e gli interventi molteplici che hanno cambiato per sempre la vita del tenore: ecco cosa ha vissuto

Uno dei tenori che ha cambiato la scena musicale con la sua voce meravigliosa, il suo talento fuori dal comune e la voglia di mettersi in gioco divenendo uno dei cantanti più amati al mondo persino dalla Royal Family è proprio lui, Andrea Bocelli. L’uomo ha collaborato con le più grandi personalità mondiali anche se, solo ora spunta la verità sulla sua situazione di salute: andiamo a scoprire meglio i dettagli.

Classe 1958, Andrea Bocelli è uno dei tenori più famosi al mondo per quanto riguarda la musica italiana. La sua voce ha stregato milioni di personalità mondiali, arrivando a creare un emozione fuori dal comune a chiunque abbia la possibilità di ascoltarlo.

Oltre la musica, Andrea Bocelli si è sempre definito un libertino tanto che, in una intervista rilasciata qualche tempo fa a Il Giornale ha confessato: “Mi sono sempre piaciute le donne di forte femminilità. Ma neppure i miei traguardi affettivi mi guarivano dall’inquietudine. Il libertinaggio diventa una droga. Tutte le sere hai bisogno di riuscire nel tuo obiettivo. La sera che non ci riesci, stai male”.

Non ha mai tenuto nascosto, il tenore, di essere molto religioso in quanto per lui la fede è il motore della sua vita e, senza di essa, non si può assolutamente dare un senso alla propria vita.

Andrea Bocelli, il dramma che ha cambiato per sempre la sua vita

Nonostante Andrea Bocelli sia una persona dalla forte personalità e dal talento smisurato, come tutti sappiamo è ipovedente. La motivazione circa questo problema è stata confessata dall’artista in una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente, lasciando un po’ tutti senza parole.

Come tutti sanno, una delle caratteristiche del tenore più amato al mondo è il fatto di essere cieco, una condizione fisica con cui convive fin da giovanissimo.

Bisogna specificare che l’uomo è ipovedente sin dalla nascita a causa di un glaucoma congenito. All’età di 6 anni, però, tutto cambiò in quanto entrò in collegio per apprendere la lettura in Braille, e divenne completamente cieco a causa di una pallonata che lo colpì in pieno volto.

In una intervista, come anticipato, rilasciata a Gente nel 2010, l’uomo ha confessato: “Sono sempre stato vivace e incontenibile. Da ragazzino amavo giocare a calcio e un giorno, durante una partita, una pallonata mi colpì proprio sull’occhio destro, l’unico dal quale riuscivo a scorgere la luce e i colori. Tentarono di curarmi attraverso varie operazioni, anche con l’applicazione di sanguisughe, ma non servì”.