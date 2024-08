Paola Perego il racconto drammatico del tumore: “Scoperto in tempo così”

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Paola Perego ha parlato del tumore al rene: “Scoperto in tempo così”. Il racconto drammatico.

Volto Rai consolidato, Paola Perego è alla guida di Citofonare Rai Due insieme a Simona Ventura. Il programma, in onda la domenica mattina, ha riscosso un rilevante successo e ha confermato l’affetto che il pubblico nutre nei confronti delle due vip. Diretta, sincera e mai sopra le righe Paola è legata da diversi anni al manager Lucio Presta, agente di diverse star della tv. Ha due figli, oggi adulti, nati dal suo primo matrimonio con l’ex calciatore Andrea Carnevale, con cui ha mantenuto un rapporto di amicizia.

Negli ultimi mesi la conduttrice ha fronteggiato diverse problematiche private. In seguito alla partecipazione a Ballando con le stelle si è rotta le costole, e questo l’ha costretta al ritiro dal talent. In seguito ha scoperto di avere un tumore al rene. Si è sottoposta a tutti gli accertamenti necessari e si è poi operata. Inoltre qualche settimana fa il marito ha avuto un grave incidente. Oggi la situazione appare sotto controllo, ma fronteggiare il tutto è stato impegnativo.

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Paola Perego ha parlato del suo momento televisivo e anche privato. Ha anche rivelato come ha scoperto di avere il tumore al rene: “Non è stato un anno semplice. Ho scoperto di avere un tumore al rene e ho voluto raccontarlo…” Ha così esordito la conduttrice che ha poi rivelato alcuni dettagli sulla sua patologia e su come l’ha affrontata. Paola ne ha parlato senza problemi, e ha ricordato quanto sia importante la prevenzione.

Paola Perego: “Mi sono ripresa…”, le parole sulla malattia

“È stato scoperto in tempo e ho deciso di raccontarlo: è importante ricordare di fare prevenzione, e garantirla gratuitamente a tutti. Mi sono ripresa, non ho dovuto fare terapie e sono sotto controllo”, ha dichiarato la conduttrice. Paola ha raccontato il suo vissuto sui social. Subito dopo l’intervento ha condiviso un post dove rivelava di aver subito una nefrectomia parziale del rene. Tanti i commenti di affetto e solidarietà.

Attualmente la conduttrice è in vacanza. Paola non ha scelto una prestigiosa località di mare per le sue giornate di relax, ma ha optato per la campagna. Si trova Monte San Giovanni in Sabina (Rieti), dove ha una splendida casa. A Settembre Paola tornerà in tv con Citofonare Rai Due un programma che le ha dato tante soddisfazioni e che è arrivato dopo 40 anni di carriera. La Rai ha previsto per lei anche un programma in prima serata.

La conduttrice ha poi rivelato di essere soddisfatta delle sue scelte professionali. Alcuni format le hanno dato grandi soddisfazioni: “I programmi in cui sono stata conduttrice e autrice li rifarei tutti, anche quando sono andati meno bene, perché in quel momento ci credevo. Ho spaziato tra così tanti generi che ora ho un bagaglio di esperienza importante da usare nei nuovi progetti”.