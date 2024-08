Anticipazioni La promessa: un segreto del passato sconvolge tutto, la verità su Pia

Succulente anticipazioni per quanto riguarda la soap La Promessa: dal passato arriva una sconvolgente rivelazione su Pia

È dallo scorso anno che i telespettatori italiani si sono appassionati alle vicende della soap spagnola La Promessa. In onda su Canale 5 nel day time, ovvero nel primo pomeriggio, ha infatti conquistato in pochissimo tempo il pubblico che non vede l’ora di scoprire cosa accadrà.

Protagonista della soap è Jana Exposito una ragazza che, da bambina, ha assistito all’omicidio della madre e al rapimento di suo fratello. Riuscita a fuggire, Jana ha come unico inizio per scoprire i colpevoli dell’accaduto un simbolo presente sull’anello di uno degli assassini. Anni dopo, da adulta, Jana riconosce quel simbolo come stemma del Palazzo de La Promessa, dove si fa assumere come cameriera.

Anticipazioni La Promessa: dal passato arriva la verità su Pia

Dopo oltre un anno dalla prima messa in onda, sarebbe impossibile riassumere tutti gli accadimenti che hanno riguardato i protagonisti della soap per cui, in questo articolo, passiamo direttamente ad una succulenta anticipazione che proviene direttamente dalla Spagna. In particolare da passato emerge un segreto che sconvolge tutto e riguarda Pia.

Le prossime puntate de La Promessa, infatti, ci riserveranno colpi di scena inaspettati. Curro si troverà al centro di un vortice di emozioni e rivelazioni che sconvolgeranno la sua vita e quella dei suoi cari. Il giovane domestico scoprirà di essere l’erede legittimo del titolo di barone, un’eredità lasciatagli dal nonno Juan.

Questa notizia lo porterà a riflettere sul suo futuro e sul suo ruolo nella famiglia Luján. Tuttavia, la decisione di accettare il titolo non sarà facile, soprattutto a causa dell’opposizione della marchesa Cruz, che farà di tutto per impedirgli di ottenere ciò che gli spetta. Nel frattempo, Jana sarà tormentata da un segreto che la perseguita da anni: le violenze subite da Pia da parte di Juan.

Decisa a far giustizia, la domestica confesserà tutto a Curro, sperando che il fratello la possa aiutare a far emergere la verità. Questa rivelazione sconvolgerà profondamente Curro, che si troverà a dover affrontare un passato familiare oscuro e doloroso. Mentre i segreti del passato vengono alla luce, Jana e Manuel continueranno a vivere la loro storia d’amore in segreto.

La domestica, dopo aver messo fine alla relazione con Abel, si renderà conto di provare sentimenti molto forti per il marchese. Tuttavia, la loro relazione sarà destinata a rimanere nascosta, almeno per il momento. Per scoprire tutte le novità su La Promessa non ci resta che sintonizzarci su Canale 5!