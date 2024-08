Fedez chiama il cane Silvio: una frecciatina a Chiara?

Si chiama Silvio ed è il cane che Fedez ha adottato nei mesi scorsi. Potrebbe avere questo nome per un motivo preciso.

Silvio ha pochi mesi ed è un cane molto simpatico, che regala ai follower del rapper moltissimi momenti divertenti. Leone e Vittoria, i figli avuti con l’ex moglie Chiara Ferragni, sono molto felici di averlo in famiglia.

I fan di Fedez lo definiscono il cane più fortunato del mondo perché è sempre in viaggio in giro per il mondo, circondato da bellissime ragazze. Di tanto in tanto sui social circolano meme molto divertenti proprio a proposito di questo e ritraggono cani “comuni” che invidiano Silvio.

L’artista ultimamente sta facendo molto parlare di sé per aver scelto di divertirsi dopo la separazione con Chiara Ferragni, invece che cercare un po’ di tranquillità. La decisione non è piaciuta a tutti, e i commenti sotto ai suoi post spesso si dividono tra chi approva che cambi spesso ragazze (così dice il gossip) e chi invece approva la scelta di vivere la sua estate spensierata.

Subito dopo la notizia della fine dei Ferragnez in molti hanno sperato in una riconciliazione. Anche alcuni esperti di gossip hanno creduto che la separazione sarebbe durata solo per l’estate, ma questa volta sembra che si siano sbagliati.

La coppia più amata d’Italia formata dal rapper e dall’imprenditrice digitale sembra sempre più distante. Ad avvalorare questa tesi c’è la notizia resa pubblica dal settimanale Chi, che Chiara Ferragni abbia ritrovato l’amore. Il settimanale di gossip ha pubblicato un servizio fotografico che la ritrae in compagnia di un uomo, Silvio Campara e nell’articolo a corredo ha ricostruito tutta la storia tra loro.

Si sarebbero conosciuti alcuni mesi fa, quando lui era sposato. Chiara avrebbe conosciuto anche l’ormai ex moglie. Tra loro si sarebbe accesa una scintilla quasi subito. Non è chiaro se lui abbia lasciato la moglie per l’influencer oppure se si siano innamorati quando lui era ormai single.

Perché Fedez ha chiamato il cane Silvio: il giallo sui social

L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha fatto sapere che Silvio Campara avrebbe già conosciuto i figli Leone e Vittoria e che frequenterebbe già tutto il clan dei Ferragnez. Lui avrebbe già ottenuto il benestare di mamma Marina e presto – presumibilmente a Natale – Chiara Ferragni potrebbe presentarlo ufficialmente come il suo compagno ufficiale.

Per adesso, ovviamente, si tratta di gossip. L’imprenditrice digitale, ancora alle prese con la crisi reputazionale dopo il Pandoro gate, non ha né confermato né smentito la storia d’amore. Ma chi è Silvio Campara?

È un imprenditore e ceo del brand di scarpe Golden Goose. Si sarebbero conosciuti a giugno a Forte dei Marmi e da quando si sono innamorati Chiara Ferragni avrebbe finalmente ritrovato la serenità dopo mesi molto difficili. Dopo il caso giudiziario in cui è rimasta coinvolta infatti, nel bel mezzo della bufera mediatica, è finito anche il matrimonio con Fedez.

Ma cosa vi dice il nome Silvio? Esatto! È lo stesso nome del Golden Retriever adottato da Fedez. I più attenti non hanno potuto fare a meno di pensare che la scelta del nome del cucciolo possa essere in qualche modo collegato al periodo in cui il rapper ha saputo della nuova storia d’amore di Chiara Ferragni. Uno sfottò? Una frecciatina? Non lo sapremo facilmente.

Ma chi segue Fedez sui social sa anche che negli ultimi mesi ha pubblicato alcune stories ricordando Silvio Berlusconi. E proprio nello stesso periodo ha deciso di cambiare la cover del suo smartphone, utilizzandone una con la foto del fondatore di Forza Italia. Dunque, Silvio potrebbe anche avere il nome di Berlusconi e non di Campara. Chissà se Fedez prima o poi chiarirà questo dubbio!