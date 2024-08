La Promessa, rischia di finire in prigione: cosa svelano gli spoiler dalla Spagna

La Promessa, gli spoiler dalla Spagnole rivelano che ci sarà un inaspettato colpo di scena: un personaggio rischia di essere arrestato.

La Promessa, da quando va in onda, sta portando in scena ogni giorno eventi inaspettati e intrighi sorprendenti. Di recente l’attenzione è tutta per il matrimonio in crisi di Jimena e Manuel e sul comportamento sofferente della prima, in seguito alla fuga del marito. Il giovane marchese ha ballato, durante la festa in maschera, con una donna misteriosa – che in realtà è Jana- e il giorno dopo è partito con lei, senza dare spiegazioni.

Al ritorno è scoppiato un vero e proprio putiferio, tanto che Mercedes ha minacciato i Lujan di spargere in giro brutte voci su di loro e su suo genero. Jimena ha cominciato ad avere un atteggiamento sempre più impaziente e a fare domande insistenti su Manuel, cercando di controllare ogni suo movimento. Ormai è ossessionata, perché teme che Manuel sia fuggito proprio con la donna con cui ha ballato alla festa. Ma nelle prossime puntate ci sarà l’ennesimo colpo di scena: un personaggio rischia il carcere.

Spoiler dalla Spagna La Promessa: tragico incidente per Feliciano, tutti sospettano di lei

Nelle prossime puntate de La Promessa Curro e Feliciano vivranno momenti molto difficili, dopo una battuta di caccia. I due giovani saranno colpiti e si troveranno in pericolo di vita. Jana e Abel dovranno decidere chi aiutare e dato che il fratello della domestica era stato già sedato, lo opereranno per primo, mentre il figlio di Petra, per le gravi condizioni in cui versa, morirà e uscirà di scena definitivamente. Ma la domestica personale della marchesa non starà a guardare.

Al suo arrivo alla tenuta, il conte Ayala chiederà di lei e si scoprirà che in realtà quest’ultimo è il padre di Feliciano. Petra gli racconterà quanto successo e dopo aver iniziato ad indagare, capirà che la marchesa ha a che fare con la morte di suo figlio. Solo che Cruz e Lorenzo cercheranno in tutti i modi di nascondere le prove, per evitare che qualcuno inizi a sospettare. Lo stesso Ayala ascolterà una conversazione tra Cruz e Alfonso e comincerà ad avere parecchi dubbi, tanto da essere certo che Feliciano sia stato assassinato.

Cruz, a quanto pare, si troverà a fare i conti con le perplessità persino di suo marito e di Manuel che vorranno scoprire cosa è accaduto, per dare giustizia al valletto. La marchesa rischia di finire in prigione e lo stesso Lorenzo potrebbe trovarsi in pericolo. Ma non è detto che ciò accada, dato che la moglie di Alonso sa sempre come muoversi e come uscire dalle situazioni più complesse.