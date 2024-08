Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi insieme in tv: l’indiscrezione è clamorosa

I due ex inquilini del Grande Fratello potrebbero presto tornare in coppia sul piccolo schermo. Arriva l’indiscrezione che fa clamore

Il ritorno di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi in tv sembrerebbe essere sempre più vicino che mai. Sono trascorsi diversi mesi dalla fine del Grande Fratello, dove il pubblico ha avuto modo di rivedere la nota attrice di Vivere e conoscere il bidello calabrese, uno dei nip scelti da Alfonso Signorini per entrare a far parte del cast.

Nel corso del reality, i due ne hanno passate di tutti i colori, ma hanno sorpreso gran parte dei telespettatori quando tra loro sembrava essere nato qualcosa di più di una semplice amicizia. Si tratta di una coppia che ha decisamente fatto parlare di se, soprattutto per la significativa differenza d’età.

Nonostante al termine del GF la scintilla amorosa pareva essersi assopita, i loro fan hanno sperato che una volta usciti, Beatrice e Giuseppe avrebbero avuto modo di riavvicinarsi, soprattutto da un punto di vista sentimentale. Secondo le ultime indiscrezioni però, i due ex inquilini potrebbero tornare presto sul piccolo schermo per cimentarsi in un avventuroso progetto lavorativo.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi di nuovo in coppia in tv: contattati per un altro famoso reality

Manca poco più di un mese alla prossima edizione del Grande Fratello e anche se non è stato ufficialmente annunciato il nuovo cast composto sia da nip che da vip, alcuni ex inquilini della casa più spiata d’Italia tornano a far parlare di sé. Due fra tutti, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, che durante la loro esperienza all’interno della casa sono stati protagonisti di un travolgente flirt.

Il noto reality di Canale 5 però potrebbe non essere l’ultimo per la coppia. Secondo alcune voci di corridoio, i due sarebbero stati avvicinati dalla produzione di Pechino Express, la cui nuova edizione verrà condotta dall’inimitabile Costantino Della Gherardesca. Anche se le riprese non cominceranno prima di ottobre, sul web stanno sta girando i primi nomi dei possibili concorrenti.

E tra questi c’è proprio quello dell’ex attrice romana, che parteciperebbe in coppia con l’ex inquilino calabrese. Nell’ultimo periodo si era anche parlato di un’altra coppia di ex gieffini intenzionata a prendere parte al cast di Pechino Express. Si tratta di Mirko Brunetti e Perla Vatiero, vincitrice dell’ultima edizione del GF.

Pochi giorni fa però Brunetti e Vatiero hanno annunciato la fine della loro relazione. Perciò è molto improbabile a questo punto una loro possibile partecipazione al programma, almeno in coppia. Invece, per quanto riguarda Beatrice e Giuseppe, solo il tempo ci saprà effettivamente dire se questo rumor ha un fondo di verità.