Il Paradiso delle Signore 9, pubblico in lacrime: la storia tra loro è al capolinea (spoiler settembre)

Il Paradiso delle Signore 9, spoiler sulle nuove puntate: crisi profonda per una coppia storica, cosa accadrà a settembre.

Buone notizie per gli appassionati de Il Paradiso delle Signore poiché manca sempre meno al ritorno in tv dell’amatissima soap di Rai 1. Dopo il consueto stop estivo, la serie ambientata nella Milano degli anni Sessanta tornerà in onda a settembre, probabilmente già da lunedì 9 settembre. Un ritorno attesissimo dal pubblico, nonostante il doloroso addio di Vittorio Conti, che ha lasciato la serie al termine della stagione numero 8.

Un addio che potrebbe non essere definitivo, ma quel che è certo è che nel prossimo capitolo della soap il grande magazzino milanese dovrà fare a meno del suo direttore e sarà affidato ai suoi fidati soci Marcello Barbieri e Roberto Landi. I colpi di scena, nelle puntate di settembre, saranno tantissimi e uno di questi riguarderà una coppia della soap, che vivrà una vera e propria crisi. In seguito le anticipazioni sulla stagione numero nove.

Il Paradiso delle signore 9, spoiler prossima stagione: scoperta shock di Concetta, Ciro nasconde un segreto

Pur senza Alessandro Tersigni e il suo amatissimo Vittorio Conti, il Paradiso delle signore 9 andrà in onda a partire da settembre su Rai 1 sempre nel pomeriggio. Una stagione, la nuova, che regalerà al pubblico enormi sorprese, anche per quanto riguarda la famiglia Puglisi. I genitori di Maria sono arrivati a Milano nel corso della passata stagione ma, nella prossima, saranno più protagonisti che mai.

Dopo aver messo da parte le divergenze con la figlia Maria ed aver accettato Matteo Portelli come genero, Ciro Puglisi avrà nuovi problemi ma stavolta con la moglie. Gli spoiler rivelano che Concetta scoprirà qualcosa di sconvolgente relativo al passato di Ciro. Un segreto che l’uomo non ha mai condiviso con la sua famiglia e che probabilmente è legato alla sua vita passata in Sicilia. Concetta apparirà sconvolta dalla scoperta e arriverà a mettere in discussione il suo matrimonio.

Proprio lei, che negli ultimi episodi aveva fatto tanto per riunire la famiglia e per far riappacificare Ciro e Maria. Al pubblico non resta che attendere settembre per scoprire qual è il segreto di Ciro e cosa ne sarà della sua famiglia. Ricordiamo che Maria si trova momentaneamente a Parigi per questioni di lavoro, ma porterà avanti la sua relazione con Matteo a distanza, pur con non poche difficoltà.