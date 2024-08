Il “botta e risposta” tra Simona Ventura e Luca Argentero: i messaggi tra i due diventano virali

Botta e risposta tra Simona Ventura e Luca Argentero che non è passato inosservato: ecco i messaggi tra i due.

Uno scambio di battute diventato virale in pochissimo tempo che ha come protagonisti due vip italiani molto famosi: Luca Argentero e Simona Ventura. Ecco cosa è successo tra i due e come mai sono diventati protagonisti di una vicenda alquanto anomala.

Luca Argentero e Simona Ventura hanno dato vita a un botta e risposta social che ha sorpreso tutti i loro follower. Nessuno sapeva che tra i due vi fossero questi rapporti e la conduttrice e l’attore sono finiti al centro del gossip. Ecco cosa è accaduto e come mai i loro messaggi sono diventati così virali in poco tempo.

Luca Argentero e Simona Ventura, lo scambio di messaggi social diventa virale: tutta colpa delle Olimpiadi

Tutto è partito da un’incomprensione, quella tra Luca e Simona, che hanno dato vita a un siparietto social. Nell’ultimo giorno di gara delle Olimpiadi di Parigi, l’Italia ha raggiunto ben 40 medaglie eguagliando il record ottenuto 3 anni fa a Tokyo. Il risultato è stato celebrato da tantissimi appassionati dello sport e vip, tra cui Luca Argentero.

In particolare, il famoso attore ha festeggiato la conquista dell’oro da parte della Nazional Femminile di pallavolo, che ha battuto in finale la squadra Statunitense. Così Argentero ha ricordato un episodio di qualche anno fa, che divenne virale dopo un botta e risposta con Simona Ventura.

Tre anni fa l’attore festeggiò i trionfi azzurri alle Olimpiadi di Tokyo con un tweet recante il numero “40”, ma la Ventura interpretò male il messaggio pensando che si riferisse al compleanno. Rispose quindi facendo gli auguri a Luca, il quale con molta ironia rispose a sua volta: “Grazie super Simo, sono le medaglie azzurre, ma ti voglio benissimo lo stesso“.

“Ahahah ti ho tolto tre anni, magari lo facessero a me“, replicò la conduttrice stando al gioco, divertita dalla risposta dell’attore. E proprio ieri Argentero è tornato sui social ricordano l’episodio alla Ventura: “40… ma domani… quindi cara Simona Ventura preparati, perché domani mi aspetto i tuoi auguri più sentiti“.

Pronta la risposta di Simona: “E certo! Vista la fortuna che portano ad entrambi”. Sia l’attore che la conduttrice hanno condiviso i loro messaggi sui profili Instagram ricordando come questo rito abbia portato fortuna all’Italia alle Olimpiadi sia a Tokyo che a Parigi.