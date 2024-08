Oroscopo, in questo mese per questi 3 segni arriva la conquista: sarete inarrestabili in amore

Oroscopo: in questo mese per tre segni zodiacali arriva finalmente la svolta in amore. Controlla se c’è anche il tuo.

La settimana che va dal 12 agosto al 18 agosto 2024 sarà caratterizzata dalla congiunzione di Marte e Giove in Gemelli che bacerà tre segni zodiacali. Per loro infatti ci saranno delle grandi novità in amore, i single potranno incontrare la persona del cuore e, coloro che hanno una relazione stabile e longeva potranno pensare a progetti importanti.

Chi ha in mente di metter su famiglia o di ufficializzare un rapporto deve approfittare di questi giorni poiché saranno protetti dalle stelle. Da lunedì 12 agosto saranno favorite le nuove iniziative, poi la quadratura di Saturno potrebbe creare qualche imprevisto. Giovedì 15 agosto Mercurio retrogrado entrerà nel segno del Leone, portando a galla insicurezze e imponendo una valutazione sui progetti a lungo termine.

Oroscopo, in questo mese 3 segni zodiacali saranno irresistibili in amore

Ariete. Marte e Giove porteranno ottimismo ed energia per affrontare qualsiasi sfida, le stelle consigliano di essere pazienti. Toro. La Luna in Scorpione fomenterà la voglia di risposte, ma gli astri consigliano prudenza, soprattutto a partire da giovedì, Mercurio retrogrado potrebbe portare degli ostacoli ed insicurezze. Gemelli. Attenzione poiché questa settimana l’energia potrebbe essere smisurata, rischiando di farvi divenire invadenti.

Le stelle consigliano cautela e attenzione nei rapporti con gli altri, mentre l’amore è in pole position. I Gemelli sono infatti tra i segni fortunati della settimana. Questa settimana regalerà ai nati del Cancro tranquillità e voglia di solitudine. Attenzione agli imprevisti.

Leone. La settimana si apre con la voglia di mettere a tacere i dubbi. Le stelle invitano i nati del segno a valutare i nuovi progetti e a guardarsi dentro. Sono favorite le iniziative. Vergine. I natici del segno si sentiranno stanchi e demotivati a causa delle influenze planetarie opposte, attenzione poiché non tutto quello che appare come un ostacolo lo è davvero. Bilancia. Proprio come il segno zodiacale dei Gemelli, anche la Bilancia godrà di buonumore e di un fascino smisurato. A partire da Giovedì i nati del segno vivranno momenti di profonda introspezione e sapranno utilizzare le emozioni per correggere il tiro in amore.

Scorpione. Inizia una settimana difficile, gli imprevisti sono dietro l’angolo, ma le stelle consigliano di affrontare tutto con diplomazia senza lasciarsi travolgere dal nervosismo. È soltanto un momento, tutto passerà. Sagittario. Non è il momento di agire, questa settimana infatti le stelle consigliano di rimandare tutto a tempi migliori. Gli astri invitano i nati del segno a posticipare qualsiasi progetto importante. Capricorno. Mercurio sarà a favore dei nati del segno fino a mercoledì, poi tutto potrebbe rallentare. È il momento di utilizzare la razionalità, meglio non lasciarsi guidare dalle emozioni.

Acquario. Mercurio retrogrado costringerà i nati del segno a rivedere ogni scelta compiuta nel passato. Giove e Marte in aspetto positivo inviteranno all’azione, ma con cautela. Buone notizie invece in amore, le storie che nascono in questo periodo sono favorite. Pesci. Ci saranno difficoltà e ostacoli sul cammino, ma le stelle consigliano di restare fiduciosi e di lasciarsi trasportare dal ritmo senza indugiare. Arriveranno giorni migliori.