The Family, brutto episodio per la protagonista: è in preda al panico. Anticipazioni agosto

Le anticipazioni della soap The Family rivelano che la protagonista vivrà un brutto momento e si farà prendere dalla paura

La serie seguitissima The Family regalerà ancora puntate sorprendenti al pubblico italiano. Le anticipazioni di agosto fanno luce su un brutto episodio che sconvolgerà uno dei personaggi più importanti della storia. Episodio che avrà un effetto a catena, sconvolgendo la trama della soap opera.

Nella puntata di The Family in programma martedì 20 agosto, Devin salirà in auto e partirà a tutta velocità con Hulya che si mostrerà molto spaventata. La psicologa eluderà la sorveglianza per cercare Yagmur, scappata dalla villa dei Soykan perché sente di essere responsabile della crisi che gli altri stanno attraversando. Andiamo a vedere cosa accadrà prossimamente in The Family.

Anticipazioni agosto The Family: la fuga di Devin spaventerà Hulya

La famiglia Soykan sarà sotto pressione a causa dell’omicidio di Atilla da parte di Aslan, poiché dovrà affrontare la polizia. Prevedendo tempi difficili, Hulya convoca l’avvocato Cagri per preparare ogni membro della famiglia. Ognuno di essi studierà un copione da recitare davanti alla polizia e tutti mostreranno una certa agitazione. Devin sarà furiosa con Aslan, ma lui le dirà che ormai non può tornare indietro.

Yagmur si sentirà in colpa perché gli ultimi eventi che hanno coinvolto i Soykan sono partiti dall’omicidio di Sehrat, compiuto per volere di Aslan alo scopo di proteggerla. A rincarare la dose ci sarà Hulya che non perderà occasione per muovere accuse verso la sorella di Devin. La psicologa sarà pronta a difendere sua sorella e ad affronterà con estremo coraggio Hulya, ma la madre di Aslan sarà pronta a zittirla.

Cyelin e Yagmur si sfogheranno in giardino, parlando della brutta situazione che dovranno vivere e la sorella di Aslan confesserà di essere molto infelice. Yagmur, sentendosi responsabile, deciderà di lasciare la villa. Poco dopo, Nese informerà Devin di quanto accaduto, con quest’ultima che decide di agire.

La psicologa, alla notizia su sua sorella, correrà nella macchina in cui salirà la signora Hulya e partirà a tutta velocità, quasi investendo la sorveglianza. Nel frattempo, Aslan incontrerà Ilyas e i due uomini avranno un faccia a faccia: da quel momento in poi sarà guerra tra i Soykan e gli Ilays. La famiglia di Aslan entrerà nel mirino del boss, deciso a vendicare la morte di suo figlio. Ora non resta che guardare le prossime puntate. L’appuntamento con The Family è dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5.