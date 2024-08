William furioso con Harry: l’ultima ‘beffa’ imperdonabile li allontana ancora di più

William ha perso le staffe: questa volta la beffa di Harry è imperdonabile. Il loro rapporto si è definitivamente incrinato.

Il rapporto tra William e suo fratello Harry è ormai inevitabilmente compromesso. Chi segue le vicende della Royal Family sa che i due fratelli sono cresciuti in sintonia, ma ad un certo punto delle loro vite, si sono allontanati. I motivi dei dissapori sembrerebbero essere imputabili all’insofferenza reciproca nutrita dalle rispettive consorti. Gli insider hanno infatti rivelato che la competizione di Meghan Markle con Kate Middleton ha rovinato la serenità familiare.

Meghan sarebbe giunta a Palazzo ricca di entusiasmo, felice di poter entrare a far parte della famiglia reale. Quando si è poi accorta della disparità di trattamento tra William ed Harry, per questioni legate ai diversi titoli reali, l’ex attrice sarebbe andata su tutte le furie, dando il via a una vera e propria guerra fredda con la consorte di William. Lo sostiene una parte dei sudditi e fonti vicine ai reali inglesi.

William furioso con Harry, grave episodio in Colombia: si sono allontanati ancora di più

Con la pubblicazione del libro Spare, i rapporti tra i Duchi di Sussex e i Royal si sono rovinosamente incrinati. Si vocifera che nemmeno con l’avvento delle circostanze drammatiche che hanno colpito Carlo III e Kate Middleton, Harry e Meghan abbiano cercato un riavvicinamento.

L’indifferenza mostrata dai Duchi nei confronti del terribile momento che stanno attraversando il re e la principessa del Galles ha suscitato indignazione, poiché in tanti speravano che potesse essere motivo di riconciliazione. Così non è stato, e il fatto che Carlo e Kate abbiano un cancro e stiano affrontando cure delicate non ha indotto Harry a cambiare atteggiamento.

Secondo gli insider questa sua reticenza ha profondamente deluso William che ora deve fare i conti con un altro dispiacere. Harry ha ricevuto infatti un’onorificenza durante il suo viaggio in Colombia, nonostante William avesse espresso il suo disappunto. Il Duca di Sussex ha ricevuto un encomio dal Ministero dei Veterani della Difesa Nazionale nel corso della sua visita al centro per la riabilitazione inclusiva.

Al suo fianco c’era la consorte Meghan che ha espresso gioia per il conferimento dell’onorificenza. L’esperto reale Tom Quinn ha dichiarato al Mirror che Carlo III e il Principe William sarebbero letteralmente furiosi con i duchi di Sussex perché “stanno cercando di trarre profitto dal loro status reale per compensare il fallimento delle loro iniziative imprenditoriali“.