Un Posto al Sole, crisi nera: Ferri in guai seri, è caduto in trappola

Anticipazioni su Un Posto al Sole spoiler: Ferri è in guai seri, questa volta non riuscirà a cavarsela. Cosa sta per accadere.

I telespettatori seguono ormai da anni le vicende dei protagonisti di Un Posto al Sole. La fiction in onda su Rai 3 racconta della quotidianità degli inquilini di Palazzo Palladini, una struttura antichissima che si erge sul Golfo di Napoli. Tra panorami mozzafiato e colpi di scena, i personaggi della soap intrattengono ormai da oltre un ventennio il pubblico. I fan non riescono più a farne a meno ed è per questo che quotidianamente cercano in rete notizie riguardanti le anticipazioni. Gli spoiler delle prossime puntate sono eclatanti e al centro dell’attenzione ci saranno Marina e Roberto.

Il 26 agosto su Rai 3 riprenderà l’appuntamento con Un Posto al Sole. Le prime puntate si concentreranno sui rapporti dei Ferri, tra loro ci saranno ostacoli e problemi. La dark lady di Palazzo Palladini, Marina Giordano si troverà ad affrontare l’ennesimo momento di crisi con il compagno.

La loro relazione sin dagli esordi è stata tormentata e passionale, ma questa volta la bufera che si abbatterà sul loro rapporto metterà a dura prova i loro sentimenti. A causare tensioni sarà la presenza di Magda. La donna tornerà a Napoli e farà di tutto per avere una nuova vita e per lasciarsi alle spalle le brutte esperienze del passato.

Un Posto al Sole spoiler: Ferri in trappola, Magda vuole distruggerlo

Magda farà di tutto pur di vendicarsi e dichiarerà guerra a Roberto, decisa a farlo cadere nella sua trappola. Ferri porterà avanti con determinazione la sua battaglia per l’affido del piccolo Tommaso. L‘imprenditore vuole sottrarlo a Ida, è intenzionato a portarglielo via. Marina scoprirà le reali intenzioni del compagno e andrà su tutte le furie.

La Giordano infatti esprimerà il suo disappunto per la decisione dell’imprenditore. Ferri lei aveva assicurato che avrebbe lasciato perdere e si sarebbero concentrati sul futuro in serenità. Magda sarà pronta a tutto pur di distruggerlo, sfruttando il fascino che esercita sull’imprenditore per farlo cadere nella sua trappola. La donna vuole cambiare vita e si mostrerà spietata pur di lasciarsi il passato alle spalle. Non avrà scrupoli, lo sfrutterà per raggiungere il suo scopo.

Era stato proprio Roberto a chiederle di tornare a Napoli. L’imprenditore le aveva chiesto di testimoniare contro Ida per ottenere l’affido del piccolo Tommaso. Magda gli rispose che lo avrebbe fatto, salvo poi tirarsi indietro prima del processo. Con il suo ritorno in città dunque, niente sarà più come prima.