Instagram, presto si potrà inserire la propria canzone preferita nell’area bio del profilo

Il social network più amato, Instagram, ha introdotto la possibilità di inserire una canzone nella bio per potersi descrivere al meglio

La musica aiuta a creare legami, a raccontarci agli altri meglio di come potremmo mai sperare di poter fare con il solo utilizzo delle nostre parole.

Condividere con altre persone i propri gusti musicali significa dare loro accesso alla parte più autentica e spesso più intima di noi, dare delle chiavi con cui accedere ai nostri pensieri e alle nostre emozioni.

Quale miglior modo di raccontare chi siamo se non fruttando testo e musica abilmente combinati tra loro dal nostro artista preferito?

Non stupisce, quindi, che Instagram abbia deciso di dare la possibilità ai suoi utenti di condividere, già nelle propria bio, la loro canzone preferita.

Non si tratta esattamente di una novità, infatti già ai tempi di MySpace esistevano funzioni molto simili. Per chi non lo sapesse, Myspace era un social molto popolare negli anni 2000 in cui gli utenti potevano condividere foto, musica, video e aggiornamenti di stato. In più, potevano anche personalizzare i loro profili con design personalizzati.

La piattaforma permetteva di aggiungere canzoni direttamente nella propria descrizione del profilo, cosa particolarmente sfruttata dagli artisti emergenti che utilizzavano questa opzione per farsi conoscere.

Ma scopriamo come funziona questa nuova funzionalità di Instagram.

Come aggiungere la propria canzone preferita nella bio di Instagram

Se volete raccontarvi agli altri con la canzone giusta, ecco i semplici passaggi che dovete seguire:

Andate sul vostro profilo Instagram e fate tap su “ Modifica ”

” Cliccate la voce “ Aggiungi musica al tuo profilo ” e cercate la canzone che tra tutte rappresenta più chi siete o come vi sentite in questo momento. Infatti, il brano può anche solo rappresentare il vostro stato attuale e potrete modificarlo tutte le volte che vorrete in futuro.

” e cercate la canzone che tra tutte rappresenta più chi siete o come vi sentite in questo momento. Infatti, il brano può anche solo rappresentare il vostro stato attuale e potrete modificarlo tutte le volte che vorrete in futuro. Una volta scelta la canzone, dovrete scegliere il pezzo del brano che preferite per una durata massima di 30 secondi.

Completato il procedimento, chiunque giunga sul vostro profilo potrà ascoltare il brano che avete scelto per raccontarvi.

Quando arriverà questa nuova funzione?

Al momento questa nuova funzionalità di Instagram non è disponibile per gli utenti italiani, ma nel giro di qualche settimana, senza dubbio, ci verrà proposto un aggiornamento dalla piattaforma che conterrà questa nuova funzionalità.

L’attesa è tanta, soprattutto tra i più giovani e possiamo dire che Instagram ci abbia visto lungo ancora una volta, rispolverando una funzionalità già sfruttata in passato e cavalcando l’onda musicale che si è rivelata vincente già per le Stories e per il social rivale per antonomasia: TikTok, che a sua volta basa gran parte del suo successo mondiale sulla possibilità di realizzare edit su remix di vecchie o nuove canzoni.

In conclusione, non vi resta che portarvi avanti e cominciare a scorrere le canzoni presenti nella vostra playlist cercando di rispondere ad una semplice, quanto impossibile, domanda: Quale brano mi rappresenta di più? La scelta della canzone giusta potrebbe richiedere parecchio tempo, ma siamo sicuri che ad un certo punto ne verrete a capo.