Luca Argentero, addio a Doc nelle tue mani? Protagonista in una nuova serie, i dettagli

Luca Argentero sarà protagonista di una nuova serie televisiva. Dirà addio a Doc nelle tue mani? Ecco la verità sul suo futuro.

L’attore sta partecipando a una nuova serie televisiva e così i fan, dopo tutti questi anni, si stanno chiedendo se abbia deciso di dire addio a Doc nelle tue mani. Un momento davvero complicato per chi segue con passione, e da tantissimo tempo, le gesta dell’amato protagonista.

Luca Argentero è uno degli attori più amati dagli italiani e il suo personaggio nella serie Doc nelle tue mani è sicuramente quello a cui i fan sono più affezionati. L’ipotesi di un addio da parte di Argentero ha già scatenato il putiferio. Ecco cosa accadrà nel futuro dell’attore.

Addio di Luca Argentero a Doc nelle tue mani? Impegnato in una nuova serie di Netflix: ecco la ultime rivelazioni

L’attore è diventato popolare diversi anni fa con la partecipazione al Grande Fratello, ma si è affermato nel mondo dello spettacolo dimostrando ottime doti come attore. Il ruolo di Andrea Fanti è intoccabile eppure in questi giorni non si fa altro che parlare del suo addio: ecco perché.

Proprio recentemente Argentero è stato visto con la troupe di Netflix, intento a giare le puntate di una serie che sarà trasmessa nel 2025. Si tratta di un fiction che riguarderà il Campionato Italiano Gran Turismo. Le riprese si sono svolte dal 24 al 25 Agosto sulla pista di Scarperia. Questo nuovo ruolo però ha messo in subbuglio i fan di Doc.

Secondo quanto riportato dai diversi settimanali che si occupando di gossip e televisione, l’attore seguirà il campionato anche nelle prossime settimane, cosa che lo terrà impegnato per diverso tempo. Secondo le prime indiscrezioni Luca Argentero dovrebbe interpretare il ruolo di un team manager, e al suo fianco dovrebbe esserci l’attrice 23enne Caterina Forza.

Secondo quanto riporta l’Ansa, oltre ad Argentero e all’attrice ci saranno circa 70 persone impegnate nel progetto di Netflix, tra attori, tecnici, truccatori e costumisti. Insomma un team importante pronto a supportare le riprese di “Veloce come il vento”, serie tv ispirata al film di successo che vedeva come protagonisti Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. E i fan di Doc si chiedono se l’impegno di Argentero in questa serie sarà così grande da spingerlo ad abbandonare la serie della Rai, che tanto successo ha attenuto in questi anni, anche grazie alla bravura dell’attore.