La reunion degli Oasis è solo l’ultima di una lunga serie: ecco chi ci ha provato prima di loro

Gli Oasis sono tornati per farci sognare sulle note di Wonderwall, ma ci ricordano di tutte le reunion avvenute in passato

Gli Oasis hanno scritto un capitolo importante della storia della musica. Infatti, i fratelli Gallagher con la loro incredibile abilità di scrittura, hanno fatto da colonna sonora alla vita di intere generazioni, tanto che il loro ritorno ha fatto rimanere a bocca aperta tutto il mondo.

Inatteso ma sicuramente apprezzato, questo though back dopo ben 15 anni, ha anche fatto emergere qualche scetticismo.

Non è la prima volta che una band molto amata sceglie di tornare insieme per un breve periodo prima di divorziare nuovamente. Vediamo chi, prima degli Oasis, ha provato a fare funzionare un matrimonio finito da tempo, con esiti decisamente contrastanti.

Le reunion che ci hanno illuso di più in passato

Tra le band che hanno deciso temporaneamente di tornare ad esibirsi insieme possiamo trovare:

Spice Girls

Le Spice Girls hanno subito una prima frattura nel 1998, quando Geri Halliwell (Ginger Spice) ha lasciato il gruppo durante il loro tour mondiale, a causa di “differenze creative e personali.”

Le restanti quattro Spice Girls hanno continuato ad esibirsi e hanno pubblicato l’album Forever nel 2000, che però non ha avuto lo stesso successo dei precedenti lavori. Nel 2000, la band ha deciso di prendersi una pausa.

Le Spice Girls sono tornate ad esibirsi insieme per alcune date nel Regno Unito e in Irlanda dopo ben sette anni dalla loro ultima performance insieme, ovvero quella della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi del 2012. Mentre nel 2018 hanno annunciato un nuovo tour a cui non ha partecipato Victoria Beckham, troppo occupata a mandare avanti la sua carriera nella moda.

Blue

Il britpop probabilmente dovrebbe fare una statua ai Blue per il successo che hanno raggiunto e possiamo dire di essere rimasti tutti piacevolmente sorpresi di vederli tornare a suonare insieme nel 2022 per incidere l’album Heart & Soul e sembrerebbe che il ritorno di fiamma persista, infatti tutt’ora il quartetto continua ad esibirsi insieme.

Abba

Mamma mia, here we go again!

Come dimenticarci degli Abba? Il gruppo svedese a distanza da ben 40 anni dall’ultimo album, ha deciso di portare avanti un nuovo progetto discografico: Voyage, che ha ottenuto immediatamente un successo globale. La reunion è avvenuta nel 2018 e il nuovo album è uscito nel 2021.

Jonas Brothers

Dai tempi di Camp Rock ad oggi i Jonas Brothers hanno fatto parecchia strada. Joe e Nick se la sono cavata piuttosto bene anche in solitaria, continuando a fare parlare di loro, ma la voglia di tornare ad esibirsi insieme è riesplosa nel 2019 e pare che la loro riunion sia piuttosto duratura, infatti tuttora il trio continua ad esibirsi e a mandare in trepidazione i fan. Tra pochi giorni si esibiranno a Milano al Forum di Assago e siamo piuttosto sicuri che questo sodalizio ci regalerà a breve un nuovo album…

The Eagles

La band si è sciolta nel lontano 1980 a causa di alcune tensioni interne mai superate. Nonostante questo, si sono riuniti nel 1994 per un nuovo album e un tour dal successo internazionale e da allora hanno continuato ad esibirsi nonostante la morte di Glenn Fery, avvenuta nel 2016.

Guns N’ Roses

La nota band che ha scritto un capitolo indelebile della musica rock, si è sciolta nei primi anni 2000 ma nel 2016 sono tornati con furore con un nuovo tour che ha fatto sold out in tutto il mondo. Stando alle ultime indiscrezione, pare che i Guns N’ Roses stiano per tornare con un nuovo album a distanza di anni. E noi non vediamo l’ora di sentirlo.

Destiny’s Child

In questo caso siamo difronte a una reunion a sé stante, infatti Beyoncé, Michelle Williams e Kelly Rowland, nel 2013 si erano esibite insieme in occasione del Super Bowl, ma da allora non hanno più ripetuto l’esperienza, come a voler sottolineare che ormai non c’è più speranza di comporre nuova musica insieme. Insomma, un tuffo nel passato breve ma intenso.

Blink-182

I Blink-182 hanno stupito tutti, tornando a suonare insieme in giro per il mondo dopo anni di separazione.

Dopo diverse pause che la band fin dai primi anni 2000 si era presa, il colpo decisivo che aveva posto fine alla band fu l’addio nel 2015 di Tom DeLonge a causa di alcune tensioni con gli altri due membri della band, che decisero di sostituirlo con un nuovo frontman con risultati poco soddisfacenti.

Ma ora sono tornati, e sembra che lo abbiano fatto per restare, infatti oltre a un tour mondiale e nuova musica, pare che stiano per rilasciare un secondo nuovo album.

My Chemical Romance

Dopo diversi album di successo, la band si è sciolta nel 2013 per poi annunciare una reunion nel 2019, anno in cui hanno ricominciato a suonare insieme e hanno girato il mondo con un nuovo tour nel 2022

One Direction

Gli One Direction si sono sciolti nel 2015 a causa dell’uscita di scenda di Zayn Malik. Nonostante gli altri quattro membri Harry Styles, Liam Payne, Louise Tomlinson e Niall Horan abbiano provato a mandare avanti la band insieme, hanno deciso dopo poco di concentrarsi sulla loro carriera da solisti.

Le voci su una possibile reunion circolano da anni ma sembrato tuttavia infondate. Per quanto siano rimasti in ottimi rapporti e siano cresciuti e maturati parecchio musicalmente, non ci sono certezze rispetto a un ritorno di fiamma dopo quei flebili tentativi di rimanere uniti post scissione del 2015.

Insomma, ci sono gruppi che abbiamo amato profondamente in passato e che vorremmo poter tornare a vedere esibirsi al completo, ma ci sono reunion che non avverranno mai o che sono destinate a rimanere degli eventi isolati.

Quella degli Oasis è una reunion sicuramente dibattuta: c’è chi pensa che i fratelli Gallagher potrebbero litigare ancora prima della prima data allo Stadio di Cardiff, altri credono invece che sia la volta buona per i due fratelli e che abbiano davvero deposto le armi.

Non ci resta che attendere e scoprire, una volta per tutte, se gli Oasis sono tornati davvero per restare o se avranno la meglio le tensioni familiari mai risolte tra i due.