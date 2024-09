Rai, tutti i programmi in partenza a settembre: la lista completa

Ecco il nuovo palinsesto Rai, con tutti i programmi in partenza a partire da settembre: la lista completa con le conferme e le novità

Il mese di settembre segna la ripresa della stagione televisiva che da questo autunno accompagnerà i telespettatori fino alla prossima primavere. Dopo la pausa estiva i primi programmi ripartiranno a inizio mese, ma in altri casi ci sarà da attendere qualche settimana in più. Vediamo ora quale sarà il nuovo palinsesto della Rai tra novità e conferme.

Il programma più atteso e il primo a ricominciare è il game show Affari tuoi che quest’anno vedrà l’ex ballerino Stefano De Martino al posto di Amadeus, il quale ha abbandonato la Rai per il canale Nove. Affari tuoi tornerà nella fascia pre-serale di Rai1 già da lunedì 2 settembre.

Da lunedì 9 settembre tornerà il rotocalco e contenitore mattutino di Rai1 Unomattina, condotto da Massimiliano Ossini Daniela Ferolla, cui seguirà, sempre nella mattinata, Storie italiane con Eleonora Daniele. A concludere la prima parte della giornata ci sarà È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici.

Palinsesto Rai, tutti i programmi in partenza a settembre: ecco le conferme e le novità

Sempre il 9 settembre, data di ripresa di molti programmi, rivedremo nel primo pomeriggio La volta buona, il talk show condotto da Caterina Balivo, poi lo storico La vita in diretta che avrà sempre al timone il giornalista Alberto Matano. Mentre dopo il Tg1 della sera e prima di Affari tuoi è stato confermato Bruno Vespa con il suo programma di approfondimento Cinque minuti. Lo stesso Vespa tornerà il 10 settembre con Porta a Porta.

Per Domenica In, invece, bisogna aspettare fino al 15 settembre, quando il varietà della domenica pomeriggio sarà di nuovo trasmesso in diretta sempre con Mara Venier alla conduzione. Sempre di domenica ci saranno le interviste di Da noi… A ruota libera di Francesca Fialdini. S Rai1, riprenderà il 20 settembre la nuova edizione di Tale e Quale Show, con Carlo Conti alla conduzione e una novità nella giuria: Alessia Marcuzzi al posto di Loretta Goggi, mentre il quarto giudice cambierà per ogni puntata.

Dopo tanti anni, la Goggi ha deciso di lasciare il programma per passare più tempo con la sua famiglia. Il 28 settembre sarà la volta di Ballando con le stelle, che andrà in onda tutti i sabati fino al 21 dicembre, sempre con la conduzione di Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli e con la stessa giuria.

Riguardo a Rai2, invece, la maggior parte dei programmi partirà dal 9 settembre: I fatti vostri, con Tiberio Timperi e Anna Falchi, Ore 14 condotto da Milo Infante e Bella ma con Pierluigi Diaco. Mentre il 10 settembre tornerà in prima serata The Floor, con Ciro Priello e Fabio Balsamo. Su Rai3 potremo vedere la nuova stagione di Presa diretta, con Riccardo Iacona, già da domenica 1° settembre. Poi dal 9 settembre torneranno Elisir, con Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, e nel pomeriggio Geo con Sveva Sagramola.

Mercoledì 11 settembre sarà la volta di Chi l’ha visto, condotto sempre da Federica Sciarelli. Poi, il 12 settembre, toccherà a Donne sull’orlo di una crisi di nervi, con Piero Chiambretti. Il 28 settembre tornerà Tv talk, programma di approfondimento sui programmi tv, con la nuova conduzione di Mia Ceran, dopo l’addio di Massimo Bernardini. Infine, domenica 29 settembre vedremo di nuovo Monica Maggioni alla conduzione di In mezz’ora.