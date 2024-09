Harry compie 40 anni, rivelato il ‘regalo’ costosissimo di Meghan

Il Principe Harry compirà 40 anni tra poco e sua moglie Meghan Markle gli farà un regalo molto costoso, da vera star

Harry e Meghan hanno lasciato il Regno Unito e tutti i loro incarichi reali nel 2020. Sono quindi passati ben 4 anni da quando hanno detto addio a Londra e alla Royal Family. Quattro anni in cui i rapporti con la famiglia di Harry si sono progressivamente congelati.

La Markle è addirittura stata bollata come “persona non gradita” a Londra, tanto che non è stata nemmeno invitata all’incoronazione di Re Carlo, alla quale invece il Principe Harry era presente. Questo ha portato il Principe a isolarsi progressivamente: i rapporti con William, in particolare , sono diventati sempre più complessi, a partire da un violento litigio che i due avrebbero avuto e che Harry ha riportato nel dettaglio nel suo libro Spare, mettendo William in cattiva luce.

Le uniche persone con cui Harry sembra essere rimasto in contatto sono Beatrice ed Eugenie di York, figlie dell’altro Principe escluso dalla Famiglia Reale, Andrea. I pochi amici che Harry continua ad avere nel Regno Unito lo hanno dipinto, nelle ultime settimane, come un uomo che si sente molto solo, e che si è probabilmente pentito di aver tagliato i rapporti con la famiglia e con la maggior parte dei suoi amici. Forse anche per questo Meghan ha deciso di organizzargli un compleanno molto speciale.

Il regalo di Meghan per il compleanno di Harry: cosa ha organizzato nella villa di Montecito

Che Meghan avesse l’intenzione di entrare a far parte del jet set statunitense era chiaro fin da quando i due si sono trasferiti in America. I due infatti hanno deciso di acquistare una villa principesca a Montecito, quartiere terribilmente esclusivo dove abitano tra gli altri Oprah Winfrey, la cantante Adele e molti altri vip. Meghan desidera con tutta se stessa di farsi tanti amici famosi in virtù del suo nuovo status di Duchessa, e il compleanno di Harry sembra l’occasione perfetta per raggiungere questo obiettivo.

Pare infatti che Meghan abbia organizzato un party in grande stile nella villa di Montecito per festeggiare il compleanno del marito. Harry compirà 40 anni il prossimo 15 settembre e per festeggiarlo pare che sua moglie abbia invitato molte star di prima grandezza, un po’ come accadde in occasione del loro matrimonio.

All’epoca però molti dei presenti non conoscevano la Markle e furono invitati solo per dare lustro alla cerimonia. Adesso, dopo quattro anni negli States, c’è invece la possibilità che vengano invitate persone che il Principe frequenta davvero. Questo sarebbe di certo un passo avanti, ma di sicuro non verrà invitato alcun membro della Famiglia Reale.