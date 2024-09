Un Posto al Sole anticipazioni, perché Lara nasconde la verità sull’aggressione a Roberto: “Di cosa ha paura”

Un Posto al Sole spoiler: Lara nasconde la verità sull’aggressione di Roberto, teme infatti che possa accadere qualcosa di terribile.

Continua la svolta crime di Un Posto al Sole, la fiction in onda su Rai 3. Nel corso degli ultimi anni i fan più affezionati alla soap hanno assistito ad una celere inversione di rotta. Infatti sono stati inseriti contenuti dal sapore “giallo” che tengono letteralmente con il fiato sospeso il pubblico. A tenere banco nel corso delle ultime settimane sono soprattutto le vicende che riguardano Alberto Palladini e le possibili ripercussioni che potrebbe subire dal boss Torrente. Anche la vicenda del processo del piccolo Tommaso ha lasciato i telespettatori in uno stato di suspense.

Hanno sviluppato una curiosità molto forte circa le sorti del bambino ed è per questo che cercano informazioni al riguardo. Nelle puntate che andranno in onda dal 30 settembre al 4 ottobre, Lara sarà l’assoluta protagonista. Sta nascondendo la verità circa l’aggressione ai danni di Roberto Ferri. La donna sarà una delle sospettate principali e dovrà rispondere alle domande della polizia e di Suor Maura, la quale conosce alcuni dettagli che potrebbero compromettere la sua situazione.

Un Posto al Sole anticipazioni, Lara nasconde molte cose sull’aggressione, teme che possa accadere…

Le indagini continueranno senza sosta e gli investigatori dopo aver a lungo vagliato la posizione di Marina Giordano si concentreranno su Lara Martinelli. L’ex compagna di Ferri conscia di essere tra i principali sospettati per l’aggressione, si recherà in ospedale dove incontrerà Marina. Le due donne avranno una accesa discussione, il loro confronto verrà ripreso con un telefono cellulare e il video verrà postato in rete, divenendo virale. Nel frattempo Suor Maura dirà a Lara di essere in possesso di alcune informazioni sull’aggressione di Roberto, spiegando che intende rivelarle alla polizia.

Lara vivrà momenti di tensione, cercherà infatti di convincere la suora a non recarsi in questura. Da questo momento in poi per lei si aprirà un periodo complicato che metterà a dura prova la sua resistenza. Nel frattempo si parlerà anche delle vicende di Rosa e Don Antoine. Tra di loro infatti nei prossimi appuntamenti potrebbe scoppiare la passione. Nel corso delle precedenti puntate alcune parrocchiane hanno chiacchierato circa la sintonia che si è instaurata tra i due. Don Antoine ha sofferto per l’accaduto, tuttavia non si esclude che tra i due si accenda la fiamma della passione e, che nasca un feeling tale da far vacillare la vocazione del prete.