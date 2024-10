Re Carlo non abdicherà: perché Kate e William non vogliono il trono

Re Carlo non abdicherà: la decisione arriva inaspettata a causa del no di Kate e William. I Principi aspirano a ben altro.

Arriva come un fulmine a ciel sereno la decisione del Sovrano, Carlo III il quale non abdicherà. Le motivazioni della sua scelta sono da imputare di certo al fatto che, solo qualche mese fa, ha scoperto di avere il cancro. Fonti vicino a Palazzo ritengono che si stia sottoponendo ad una radioterapia e che gli effetti delle cure siano particolarmente impattanti.

Seppur i medici siano positivi rispetto alla prognosi, gli hanno consigliato di non sottoporre il suo corpo ad uno stress eccessivo. Il suo sistema immunitario risulta essere ancora debole, sebbene le cure stiano dando i primi effetti positivi. Questa esperienza lo ha di certo segnato nel profondo, del resto accade a tutti coloro che si trovano a fronteggiare situazioni drammatiche come quella che lo ha investito di recente.

Re Carlo non abdicherà: Kate e William aspirano ad altro

Si vocifera che il Monarca abbia rivalutato le sue priorità e che in cima alla lista di ciò che davvero conta per lui, ora ci siano soltanto i suoi affetti più cari. Se un tempo, infatti, il Re dava costantemente tempo ed importanza all’adempimento dei suoi oneri, oggi, preferisce condividere momenti di serenità insieme ai suoi cari. «L’esperienza del cancro cambia tutto. E ha cambiato anche il loro rapporto, li ha uniti profondamente», ha dichiarato al riguardo una fonte vicina a Palazzo.

La Corona inglese ha affrontato un anno pesantissimo, anche perché Kate Middleton, a sua volta, sta lottando contro un tumore. Per mesi ha preferito serbare il silenzio circa le cure a cui si è sottoposta, evitando di mostrarsi fragile, soprattutto per preservare il benessere dei suoi figli.

Stando a quanto si vocifera, gli effetti della chemioterapia preventiva a cui ormai si sottopone da mesi, fanno ben sperare, motivo per il quale Kate potrebbe tornare in pubblico a partire dal 2025. La malattia di Carlo e Kate ha dunque cambiato la loro quotidianità, mettendoli dinanzi all’incognita di un futuro incerto.

Di recente, la Principessa proprio in merito a ciò ha detto: «Il cancro ti porta anche a confrontarti con le tue vulnerabilità in modo che non avevi mai considerato prima e cambia la prospettiva su tutto. Questo periodo ha soprattutto ricordato a me e a William di riflettere e di essere grati per le cose semplici e importanti della vita, che molti di noi danno spesso per scontate: amare ed essere amati». Nel suo messaggio non ha menzionato il trono, dunque taluni sospettano che Kate e William non siano per il momento affatto interessati al titolo e, che siano impegnati a vivere momenti di amore e condivisione, motivo per il quale, il Re Carlo non abdicherà.