Il segreto per addormentarsi subito: il trucco dell’acqua fredda’ sembra folle ma funziona, cosa devi fare

Se soffri di insonnia devi conoscere il trucco dell’acqua fredda per addormentarti subito. Non ne potrai più fare a meno.

L’insonnia è un disturbo che affligge milioni di persone, a prescindere dall’età e dal sesso. Consiste nell’incapacità di abbandonarsi nelle braccia di Morfeo ovvero da ripetuti di risvegli o dalla difficoltà di mantenere il sonno per lungo tempo. I medici sono concordi nell’affermare che tale disturbo impatta negativamente sulla qualità della vita, indebolendo sia la salute mentale sia la salute fisica.

Le cause dell’insonnia sono molteplici, ma tra le più frequenti figurano lo stress e l’ansia. I ritmi di vita frenetici infatti aumentano i livelli di cortisolo, un ormone nemico del buon sonno. Anche le malattie croniche, come ad esempio patologie oncologiche, disturbi della respirazione o malattie endocrine possono compromettere la qualità del sonno.

Il trucco dell”acqua fredda che devi conoscere per addormentarti subito

Gli effetti dell’insonnia possono essere anche molto gravi e, tra i principali ci sono: problemi di concentrazione, scarsa memoria, aumento del rischio di sviluppo di ansia e depressione, aumento del rischio di sviluppare obesità, diabete, problemi cardiovascolari e aumenti delle infezioni connesse ad un indebolimento del sistema immunitario.

La stanchezza cronica si riverbera anche sulle relazioni interpersonali, poiché il soggetto insonne sperimenta irascibilità e nervosismo. È necessario rivolgersi dunque prontamente al medico, per risolvere il problema, nel frattempo è importante operare dei cambiamenti nello stile di vita, partendo dall’alimentazione ed eliminarlo i cibi troppo calorici e zuccherati. Può essere d’ausilio anche svolgere delle tecniche di rilassamento come la meditazione e ridurre l’utilizzo dei dispositivi elettronici, specie prima di andare a dormire.

Anche mantenere un ambiente confortevole aiuta, gli esperti infatti consigliano di creare un’atmosfera accogliente, regolando la temperatura della camera da letto e, prestando particolare attenzione agli odori presenti nella stanza e all’igiene della stessa. Oltre a queste pratiche, che sono fondamentali, è importante conoscere e mettere in atto una tecnica che sta spopolando. Se infatti l’insonnia è causata da ansia e stress, può essere d’ausilio immergere il viso in acqua fredda.

Quando si è in preda all’agitazione, infatti, il sistema nervoso necessita di una spinta per tornare alla normalità e, immergere il viso in acqua ghiacciata innesca un fenomeno involontario detto “riflesso di immersione”, che rallenta il battito cardiaco, stabilizza la pressione sanguigna e riduce i sintomi dell’ansia. Trattasi di un trucchetto molto efficace che utilizzano tante persone, le quali affermano di aver trovato giovamento dall’esecuzione di tale pratica.