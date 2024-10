Oroscopo, attenzione a Giove retrogrado dopo l’estate: i segni che rischiano la bancarotta

Giove retrogrado, era proprio ciò che mancava in questo momento! Con l’inizio di questo periodo astrologico, che va da ottobre fino all’inizio di febbraio del prossimo anno.

Ci troviamo di fronte a una fase di riflessione e sfida, soprattutto in ambiti come i viaggi e la giustizia. Ma cosa significa esattamente Giove retrogrado e quali segni zodiacali saranno maggiormente colpiti da questo fenomeno?

Il movimento retrogrado di un pianeta avviene quando, osservato dalla Terra, sembra muoversi all’indietro nel cielo. Questo fenomeno non è reale, ma è il risultato di un’illusione ottica causata dalle diverse velocità orbitali della Terra e del pianeta in questione. Quando Giove entra in retrogradazione, le sue influenze astrologiche tradizionalmente positive, come la crescita, l’espansione e la fortuna, possono subire una sorta di inversione o rallentamento. Questo periodo invita alla riflessione e alla revisione delle proprie convinzioni e obiettivi.

Segni zodiacali maggiormente colpiti

Durante questa fase, tre segni zodiacali in particolare saranno più colpiti: Ariete, Leone e Sagittario. Vediamo nel dettaglio cosa potrà accadere a ciascuno di essi.

Per l’Ariete, il periodo di Giove retrogrado rappresenterà un’opportunità per riflettere sugli obiettivi a lungo termine. Gli Arieti, noti per la loro impazienza e il desiderio di azione immediata, potrebbero trovarsi di fronte a battute d’arresto nei loro progetti più ambiziosi. Tuttavia, questa non deve essere vista come una sconfitta, ma piuttosto come un’occasione per rivedere e magari ristrutturare i propri piani. La chiave sarà la pazienza e la capacità di adattarsi alle circostanze mutevoli.

Il Leone, segno di fuoco noto per la sua determinazione e il desiderio di brillare, potrebbe trovarsi a un bivio durante questo periodo. Situazioni che un tempo sembravano perfette potrebbero non soddisfare più le loro aspettative. Questo può essere un momento di crisi, ma anche di grande trasformazione. I Leone dovranno valutare con attenzione le loro scelte e forse lasciar andare ciò che non serve più al loro sviluppo personale.

Infine, il Sagittario sarà chiamato a rivedere alcune delle sue idee e convinzioni più radicate. Governato da Giove, il Sagittario è naturalmente incline all’ottimismo e all’espansione. Tuttavia, con Giove in retrogradazione, potrebbero scoprire che alcune delle loro certezze non sono più valide o pertinenti. Questo può essere un periodo di disillusione, ma anche di grande crescita personale, se affrontato con apertura mentale.

Oltre ai tre segni principali, è importante ricordare che tutti i segni zodiacali potrebbero avvertire gli effetti di Giove retrogrado in misura diversa, a seconda della posizione di Giove nel loro tema natale. Durante questo periodo, è consigliabile riflettere sui propri valori e credenze, rivedere piani e progetti, e prepararsi a eventuali ritardi o ostacoli nei viaggi e nelle questioni legali.