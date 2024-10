Amadeus, caos durante la puntata: è successo in diretta, il conduttore in imbarazzo

Tutto si sarebbe aspettato Amadeus durante la puntata tranne una situazione così imbarazzante per lui: ecco cosa è successo.

Malgrado la professionalità e la bravura di Amadeus – che ricordiamo una kermesse per certi versi morta come il Festival di Sanremo – il suo game show sul Nove, Chissà chi è, non decolla, rimanendo ancora ai blocchi di partenza, a differenza di Stefano Di Martino che continua a volare su Rai1 con Affari Tuoi. Giusto per rendere l’idea del periodo abbastanza complesso, gli ascolti di Chissà chi è continuano a scendere con soli 535.000 telespettatori e uno share al 2,7%.

Non un risultato rassicurante e incoraggiante, ma il conduttore resta fiducioso: “Sapevo sarebbe andata così“, ha dichiarato ospite da Fazio a Che Tempo che Fa. “Sono in onda da 14 giorni, ho un contratto per 4 anni. Mancano un centinaio di puntate. È un nuovo viaggio, su una rete nuova. Quindi è giusto dare il tempo ad una trasmissione di convincere le persone che sono qua. Bisogna far abituare le persone, non le convinci in due settimane. Io non sono sorpreso“.

In attesa di convincere il pubblico però ad abbandonare il “gioco dei pacchi” verso altri lidi, continuano le difficoltà per Amadeus che non si sarebbe mai aspettato una puntata simile.

Chissà chi è, caos in studio per Amadeus: la reazione del conduttore

Nella puntata andata in onda il 10 ottobre, infatti, Amadeus si è ritrovato a dover fare i conti con una situazione tanto sorprendente quanto imbarazzante, tanto che tutta la serie di problemi che si sono susseguiti hanno condizionato non poco la puntata. Nello specifico, i concorrenti in gioco hanno avuto davvero seri problemi ad associare l’identità in questione alla professione, sbagliando di fatto quasi tutti gli abbinamenti proposti. Nonostante tutto però, alla fine sono riusciti a portarsi a casa ben 8mila euro.

Tuttavia, le difficoltà dei concorrenti sono state la ciliegina sulla torta di una puntata decisamente sui generis e abbastanza faticosa: non solo infatti il conduttore ha versato inavvertitamente un bicchiere di vino sul tavolo, ma è stato poi interrotto da un cellulare che ha cominciato a squillare in maniera fastidiosa in studio. Per uscire dall’imbarazzo però Amadeus – che resta un uomo di spettacolo capace di gestire qualsiasi “crisi” – ha chiesto al proprietario del cellulare se fosse l’ora della medicina, giusto per smorzare gli animi e farsi tutti una grassa risata in studio.

Insomma, la puntata ha visto susseguirsi non pochi imprevisti. Viene da chiedersi però se questi siano davvero tali oppure se facciano parte di una più ampia strategia di comunicazione volta a destare la giusta curiosità in un programma che, come detto precedentemente, non riesce a decollare o perlomeno non come avrebbero sperato o immaginato di vertici di Warner Bros.