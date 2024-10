Bufera a Mediaset Pier Silvio Berlusconi informato, il famoso conduttore non ne può più: “Se è così me ne vado”

La tempesta perfetta ha colpito Mediaset e Pier Silvio Berlusconi: il conduttore non ci sta e minaccia addirittura di andarsene: ma chi sarà?

“O torno in video o mi licenzio da Mediaset“, con queste parole che sanno di vero e proprio aut-aut, il conduttore ha voluto mettere le cose in chiaro, mandando al contempo un messaggio cristallino all’Amministratore Delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi che, rispetto al padre, ha cambiato non poco la rotta editoriale di Canale Cinque e non solo.

Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela per ‘Dagospia’, il conduttore in questione – che ricopre anche il ruolo di giornalista per l’azienda – ha fatto una richiesta diretta ai vertici di Mediaset: se non dovesse avere la possibilità di tornare in video, non ci penserebbe su due volte ad andarsene. Ma chi è il conduttore in questione? Scopriamolo insieme.

Il volto di punta dell’informazione via da Mediaset: non è disposto a cambiare idea

Dopo il clamoroso scandalo dei fuorionda di Striscia la Notizia, che ha segnato non solo la fine della sua relazione con la premier Giorgia Meloni, ma anche un arresto nella sua carriera televisiva, attualmente Andrea Giambruno sarebbe abbastanza insofferente per essere stato relegato alla redazione desk di Diario del giorno.

Secondo le indiscrezioni diffuse sempre da ‘Dagospia‘, infatti, dopo mesi di penitenza ora Giambruno ha lanciato un vero e proprio ultimatum: “A Cologno Monzese è arrivato l’aut aut di Andrea Giambruno: ‘O torno in video o mi licenzio da Mediaset’“, si legge sul sito. Ma non finisce qui. Pare infatti che l’ex compagno della premier, ora confinato dietro le quinte, non abbia mai smesso di chiedere il ritorno in video da quando è stato messo da parte.

Ora però sembra essere arrivato a un punto di non ritorno e tutti si chiedono come reagirà Pier Silvio Berlusconi a una richiesta simile che ancora non si è sbilanciato, lasciando così il giornalista sulle spine in attesa di scoprire il suo destino. Se decidesse di lasciare l’azienda, infatti, è difficile immaginare un ritorno alle reti locali, mentre un approdo in Rai appare praticamente impossibile vista l’influenza della sua ex compagna.

Le ipotesi più plausibili quindi al momento portano verso i quotidiani del gruppo Angelucci, come Il Giornale, Libero e Il Tempo, storicamente vicini a Giorgia Meloni e in linea con le sue posizioni di centro-destra.