Helena Prestes: età, dove vive, ex fidanzato, foto Instagram, prima e dopo

La modella brasiliana è una concorrente del Grande Fratello: anche se non è la sua prima volta in TV, conosciamola meglio.

Helena Prestes, volto noto della TV e concorrente del Grande Fratello, sta conquistando sempre più i telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini. Il grande pubblico ha già avuto modo di seguirla durante l’avventura a Pechino Express, a cui ha partecipato con l’amica Nikita Pelizon (vincitrice della settima edizione del Grande Fratello VIP), e a L’Isola dei Famosi del 2023, dove è arrivata a un passo dalla finale.

La modella brasiliana, rinchiusa nella casa più spiata d’Italia, sta dimostrando di essere una ragazza solare ma anche molto sensibile e a tratti fragile, a causa del suo passato non facile e del rapporto burrascoso con sua madre, un dettaglio che Alfonso Signorini è riuscito a farle rivelare durante una diretta.

Helena si è trovata coinvolta nel cosiddetto quadrilatero formatosi tra Lorenzo, Shaila e Javier. La gieffina, che si era avvicinata al modello milanese, si è dovuta ricredere poco dopo quando quest’ultimo ha mostrato un particolare interesse per la ballerina napoletana. Un comportamento che l’ha ferita e l’ha portata ad accusare il coinquilino di aver giocato con i suoi sentimenti.

Helena dal Brasile a Milano: l’amore per lo sport e per gli animali.

Helena è nata nel 1990 a San Paolo in Brasile avvicinandosi da giovanissima al basket: sport che ha poi dovuto abbandonare per aiutare economicamente la sua famiglia. A 16 anni decide di tuffarsi nel mondo della moda, attività che la porta a viaggiare in tutto il mondo, soprattutto in Italia.

Per questo motivo decide di trasferirsi a Milano per proseguire la sua carriera, dove scopre anche la passione per lo yoga, diventando istruttrice e nel frattempo inizia anche a seguire corsi di recitazione. Il passo dalla moda alla Tv è breve, come possiamo vedere dalle sue apparizioni nel piccolo schermo. La sua vita privata è segnata da momenti difficili a causa delle sue origini umili, con un’infanzia trascorsa in un’area povera di San Paolo.

Trasferitasi in Italia, ha adottato un cane bianco di nome Amy e ottenuto la cittadinanza italiana. Ha avuto una relazione con Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, e durante la partecipazione all’ Isola dei Famosi, ha dichiarato di essere fidanzata con il modello Carlo Motta. Quest’ultimo ha dichiarato che la loro relazione è arrivata al capolinea per incompatibilità caratteriale.

“È successo che ci siamo lasciati lo scorso 6 marzo, è stata una mia decisione e non si è trattato di tradimento. Ero stanco della nostra relazione, non provavo ciò che provavo prima. Quando siamo andati a convivere ho iniziato a subire molto di più il suo essere lunatica. Non riuscivo a mantenere una linearità nella mia vita, subivo le sue montagne russe emozionali e quindi ho accumulato un livello di stress incredibile. Quando ho capito che la relazione mi stava facendo del male, ho deciso di chiudere” Parole forti che Motta ha dichiarato a Fanpage.

Helena oltre ad essere appassionata di sport, ama la natura e gli animali, e sul suo profilo Instagram condivide la sua passione per lo yoga, iniziato come mezzo per evadere dal contesto difficile in cui viveva.