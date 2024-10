“Si è fatto male dietro le quinte di Uomini e Donne”, è accaduto di tutto in puntata

Tensioni dietro le quinte di Uomini e Donne, uno dei personaggi è uscito fuori nel corso della puntata e si è fatto male: cosa è successo.

E’ stata piuttosto turbolenta una delle ultime puntate di Uomini e Donne, uno dei protagonisti dell’appuntamento si è fatto male dietro le quinte mentre in studio era ancora in corso la registrazione. Maria De Filippi ha aperto il collegamento mostrando le immagini su uno dei led di ciò che stava accadendo, Gianni e Tina sono rimasti senza parole.

Siamo abituati a vedere diversi colpi di scena a Uomini e Donne, ma non sempre capitano cose del genere. Uno dei personaggi che era presente in puntata improvvisamente ha chiesto di uscire perché era molto turbato, una volta dietro le quinte si è fatto male.

Cosa è accaduto dietro le quinte di Uomini e Donne, l’incidente

E’ successo nell’ultima parte della puntata speciale di Uomini e Donne dedicata ai protagonisti di Temptation Island, un appuntamento inedito che ha visto i vari ex – usciti dal programma separati – confrontarsi nello studio del daiting show di Canale Cinque. Tra di loro c’erano chiaramente Alfred e Anna, la cui storia sappiamo tutti com’è finita, lui si è avvicinato alla tentatrice Sofia e ha scelto di lasciare la ragazza.

A Uomini e Donne hanno avuto nuovamente modo di parlarsi, poi improvvisamente Alfred ha lasciato lo studio e una volta dietro le quinte ha iniziato a prendere cazzotti tutto quello che incontrava sul suo percorso. Così è finito che si è fatto male, intanto Maria De Filippi aveva aperto il collegamento mostrando le immagini di ciò che stava facendo in uno dei led dello studio, immagini che hanno sconvolto Anna, che sembrava volesse raggiungerlo ad aiutarlo. Mentre Gianni Sperti e Tina Cipollari ironizzavano sulla reazione del ragazzo, alla conduttrice non è sfuggito il fatto che la sua ex stava per andargli dietro.

Così è subito intervenuta e ha fermato Anna, la De Filippi le ha spiegato che non era assolutamente il caso di seguirlo, perché lei non è ne sua madre ne la sua famiglia e poco prima, quando lei piangeva, Alfred non aveva fatto nulla per rincuorarla e starle vicino. Dunque le ha fatto capire che deve iniziare a pensare a lei e a non curarsi più di Alfred, per il quale in due anni di relazione ha già fatto tantissimo.