Dove vive Selvaggia Lucarelli, la casa da sogno della giudice di Ballando con le Stelle

Impegnata al momento con Ballando con le Stelle, in molti si chiedano dove viva Selvaggia Lucarelli: scopriamolo insieme.

È la giurata più temuta di Ballando e anche la penna più pungente del giornalismo italiano, col tempo Selvaggia Lucarelli è riuscita a trovarsi un suo spazio che, inutile negarlo, le calza a pennello. Con la battuta sempre pronta, una sagacia che lascia il segno e la voglia di spingersi sempre oltre, la giornalista del ‘Fatto Quotidiano‘ ha dimostrato di avere carattere e fermezza d’animo, due caratteristiche che poco alla volta le hanno permesso di emergere non solo nel mondo del giornalismo, ma anche in tv.

Immaginare infatti oggi Ballando con le Stelle senza la sua presenza è abbastanza difficile proprio perché Selvaggia (e questo Milly Carlucci lo sa molto bene) da un contributo ben preciso allo show, un giudizio che accarezza il ballo per arrivare dritto alla personalità del concorrente in gara che non sempre accetta però il suo punto di vista. In questo frangente non si può ovviamente non citare proprio Sonia Bruganelli che sabato scorso dopo la sua esibizione ha punzecchiato il malo modo la giudice di Ballando che ha comunque replicato a modo suo venendo difesa sia da Fabio Canino che da Alberto Matano i quali hanno ribadito entrambi che il lavoro giornalistico va pagato.

Selvaggia Lucarelli, la sua casa a Milano insieme al figlio Leon e al compagno Lorenzo Biagiarelli

Nata e cresciuta a Civitavecchia, ormai da tanti anni Selvaggia Lucarelli ha lasciato Roma per trasferirsi a Milano, ma non senza il suo tocco di classe e di originalità. Nel cuore commerciale di Portello, infatti, la giurata ha saputo trasformare il suo ampio terrazzo in un’oasi verde e accogliente, un vero rifugio dallo stress cittadino. Piante rigogliose e arredamento vivace rendono l’ambiente unico dove ogni elemento esprime lo stile colorato e sui generis della giornalista: tappeti, piante a terra e sospese e colori caldi compongono un’atmosfera rilassante ed esterofila.

La Lucarelli infatti non ha mai fatto mistero di amare viaggiare e questa sua passione emerge dai numerosi souvenir che arricchiscono il suo terrazzo abbellito da grandi tappeti colorati e un tavolino in ferro con maioliche dall’atmosfera esotica, la stessa che comunque ritroviamo anche all’interno della sua abitazione. Il salotto infatti è decorato in uno stile arabeggiante e accogliente che ben si mescola con i mobili in legno scuro, creando un piacevole contrasto tra tradizione e originalità. E la passione per le maioliche si ritrova nel rivestimento colorato della parete vicino ai fornelli in cucina, cuore pulsante della casa insieme alla grande libreria che compone lo spazio di lavoro Selvaggia giornalista quando è fuori dagli studi di Ballando con le Stelle.